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    Кадыров показал, как бывшие вагнеровцы проходят боевое слаживание в «Ахмате»

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    7 комментариев

    Боевое слаживание проходят бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Кадры подготовки опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 6 ноября.

    Телеграм-канал Рамзана Кадырова

    «Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения», — написал он, добавив, что бывшие вагнеровцы «имеют прекрасный опыт и зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины».

    Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в состав спецназа «Ахмат» зачислены более 170 бойцов из ЧВК «Вагнер». Также стало известно, что бывшие вагнеровцы смогут заключать контракты с Росгвардией в индивидуальном порядке.

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    Комментарии 6

    Гость06 Ноя 2023 в 17:10
    Кадыров показал как
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