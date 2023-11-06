Кадыров показал, как бывшие вагнеровцы проходят боевое слаживание в «Ахмате»

Боевое слаживание проходят бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Кадры подготовки опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров 6 ноября.
«Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения», — написал он, добавив, что бывшие вагнеровцы «имеют прекрасный опыт и зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины».
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в состав спецназа «Ахмат» зачислены более 170 бойцов из ЧВК «Вагнер». Также стало известно, что бывшие вагнеровцы смогут заключать контракты с Росгвардией в индивидуальном порядке.