Мэттью Перри похоронили в Голливуде напротив студии, где снимали «Друзей»

Похороны актера Мэттью Перри прошли в Голливуде на кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун, всего в нескольких шагах от студии Warner Bros, где проходили съемки сериала «Друзья». Как сообщил 5 ноября портал TMZ, церемония прошла в скромной обстановке, присутствовали только его старые друзья и коллеги, в общей сложности не более 20 человек.



Среди присутствовавших были также его коллеги по сериалу «Друзья» — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу.