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    Мэттью Перри похоронили в Голливуде напротив студии, где снимали «Друзей»

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    Похороны актера Мэттью Перри прошли в Голливуде на кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун, всего в нескольких шагах от студии Warner Bros, где проходили съемки сериала «Друзья». Как сообщил 5 ноября портал TMZ, церемония прошла в скромной обстановке, присутствовали только его старые друзья и коллеги, в общей сложности не более 20 человек.

    Среди присутствовавших были также его коллеги по сериалу «Друзья» — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу.

    Мэттью Перри ушел из жизни в возрасте 54 лет. По данным источников, его тело было обнаружено в джакузи в его доме. Признаки употребления наркотиков не были найдены. Смерть актера назвали естественной.

    Мэттью Перри завоевал широкую популярность благодаря своей роли Чендлера Бинга в культовом американском сериале «Друзья». В его кинокарьере также были яркие роли в романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов». Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, включая «Золотой глобус» и «Эмми».

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