«Он был настоящим подарком». Каким запомнят звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри его коллеги и близкие

Американский актер Мэттью Перри, получивший известность по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет.

Полицейские обнаружили тело Перри в джакузи у него дома. Как сообщают СМИ, смерть признали ненасильственной, а следов наркотиков в доме не нашли. В 2022 году актер выпустил очень откровенные мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых он рассказал об алкогольной и наркотической зависимостях. Как писал Перри, ему удалось преодолеть болезнь и теперь он хочет помочь другим людям: вдохновить их на борьбу с зависимостью.



Вот что говорят об актере его коллеги, друзья и знакомые.

Мэгги Уиллер, играла в «Друзьях» Дженис, девушку Чендлера

«Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэтью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я чувствую себя благословенной каждым творческим моментом, который мы разделили».



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться





Морган Фэрчайлд, в «Друзьях» исполнила роль матери Чендлера

«Я убита горем из-за безвременной кончины моего «сына» Мэтью Перри. Потеря такого блестящего молодого актера — шок. Я посылаю любовь и соболезнования его друзьям и семье, особенно его отцу, Джону Беннетту Перри».



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться





Пэйджет Брюстер, в сериале «Друзья» сыграла Кэти — девушку, в которую был влюблен Чендлер

«Мне очень грустно. Он был очень дружелюбен ко мне и в «Друзьях», и каждый раз, когда я видела его спустя десятилетия. Пожалуйста, прочитайте его книгу. Это его наследие, призванное помочь другим. Вряд ли он покоится с миром сейчас. Он уже слишком занят, смешит всех там, наверху».



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться





Сельма Блэр, в «Друзьях» исполнила роль Венди — помощницы Чендлера

«Мой самый старый друг. Все мы любили Мэттью Перри, и я любила особенно. Каждый день. Я любила его безусловно. И он меня. И я сломлена. С разбитым сердцем. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов».



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться





Шеннен Доэрти, актриса

«Когда-то мы были бандой. Мы все вместе выросли, ездили на Формозу, на Север и постоянно смеялись. Мэтт, Роджер, Дэвид, Роксана. Мы играли в [Правду или] вызов, и Мэтту приходилось говорить нелепые вещи девушкам в баре. Мы просто всегда веселились и поддерживали друг друга. Мы <...> говорили на нашем собственном выдуманном языке. И да, у Мэтта всегда было ЭТО чувство юмора.



Фото: Шеннен Доэрти / соцсети Поделиться Поделиться





У нас с Мэттом было свидание в День святого Валентина. Он хотел забронировать столик в ресторане в Малибу, но не смог, поэтому мой отец заказал ему столик. Мы ходили, и он говорил об ирландской убедительности моего отца большую часть вечера. Наша дружба длилась долго. Целую жизнь, правда. Я знаю, что сейчас многие страдают, особенно наша маленькая банда. Его будет не хватать многим и особенно нам. Да. Я могла бы быть более поэтичной или лучше что-то сказать, но то, что я сейчас чувствую — это шок и печаль».



Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, учился вместе с Перри в начальной школе

«Я никогда не забуду школьные игры, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут ту радость, которую он им принес. Спасибо за смех, Мэтью. Тебя любили — и по тебе будут скучать».

Румер Уиллис, актриса



«Мне так грустно слышать о кончине Мэттью Перри. Когда я была ребенком, я была на съемочной площадке, пока они с моим отцом [Брюсом Уиллисом] снимались в «Девяти ярдах» и «Девяти ярдах-2». Он был таким добрым, забавным и милым с моими сестрами и со мной. Его игра и этот фильм до сих пор заставляют меня смеяться. Я знаю, что у него было много проблем в жизни. Он принес много радости людям. Я надеюсь, он сможет покоиться с миром».

Фото: скриншот с сайта people.com Поделиться Поделиться





Тимоти Басфилд, актер и режиссер



«Мэттью Перри был жемчужиной. Мне посчастливилось сниматься с ним и руководить им в «Студии 60 на Сансет-Стрип». Он был хорошим, добрым, забавным и милым человеком, которого будет отчаянно не хватать. Не только миллионам его преданных поклонников, но и тем коллегам и друзьям, которые падали на пол со смеху от его шуток.



Он рассказал мне, что однажды провел целый вечер, развлекая известного режиссера. Водил его в один клуб за другим, думая про себя: «Я ему очень нравлюсь, может быть, он меня наймет». Так продолжалось до тех пор, пока на следующее утро после прекрасной ночи, он обнаружил, что это был вовсе не знаменитый режиссер. Он был просто каким-то парнем. Он рассказал эту историю о себе, вот каким человеком он был. Счастливого пути, брат. Я буду скучать по тебе».

Джеймс Берроуз, режиссер, снял 15 эпизодов «Друзей»

«Никто не делал этого лучше».



Фото: Джеймс Берроуз / соцсети Поделиться Поделиться





«Друзья», официальная страница сериала

«Мы опустошены, узнав о смерти Мэтью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам».

