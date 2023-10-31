    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    Актёры из «Друзей» высказались по поводу смерти Мэттью Перри

    996
    2 комментария

    Актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выразили соболезнования в связи со смертью Мэттью Перри, вместе с которым они снимались в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004).

    В заявлении говорится: «Мы совершенно опустошены потерей Мэттью».

    «Мы были больше чем партнерами по съемкам. Мы — семья», — цитирует заявление журнал People.

    «Наши мысли и любовь сейчас с семьей Мэтти, с его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — добавили актёры.

    Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Причина смерти не сообщается, ясно только, что она ненасильственная. Тело нашли в субботу в его доме в Калифорнии. Ни жены, ни детей у Перри не было. Без хозяина остался его пёс Альфред. Его собирается забрать Лиза Кудроу, которая играла Фиби.

    «Друзья» посвящен жизни шестерых приятелей на Манхэттене в Нью-Йорке, было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть телевизионных премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мэттью ПерриУмер актерДрузья
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    Гость31 Окт 2023 в 09:59
    Нет его. Все.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close