Актёры из «Друзей» высказались по поводу смерти Мэттью Перри

Актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выразили соболезнования в связи со смертью Мэттью Перри, вместе с которым они снимались в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004).



В заявлении говорится: «Мы совершенно опустошены потерей Мэттью».



«Мы были больше чем партнерами по съемкам. Мы — семья», — цитирует заявление журнал People.



«Наши мысли и любовь сейчас с семьей Мэтти, с его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — добавили актёры.



Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Причина смерти не сообщается, ясно только, что она ненасильственная. Тело нашли в субботу в его доме в Калифорнии. Ни жены, ни детей у Перри не было. Без хозяина остался его пёс Альфред. Его собирается забрать Лиза Кудроу, которая играла Фиби.

