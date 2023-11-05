«Не только "давление поднялось"». Невролог назвал причины метеозависимости и рассказал, как с ней справиться

За последнюю неделю погода по стране сменилась уже несколько раз. Сначала заморозки, после них потепление, а кое-где с дождями, а потом снег и морозы. И такая меняющаяся погода — самый настоящий ад для метеозависимых людей.
MSK1.RU поговорил с врачом-неврологом Артемом Науменко. Он подробно рассказал, что такое метеозависимость и кто чаще всего реагирует на изменения погоды. Также он объяснил, можно ли предугадать ухудшение самочувствия. Разбираем ответы на главные вопросы в карточках.
Что такое метеозависимость
Метеозависимость, или метеочувствительность — это состояние, когда организм не может адаптироваться к изменению погодных условий.
— Такое состояние может появиться у людей при изменениях атмосферного давления, при прогнозируемых осадках и так далее. Организм не воспринимает это, ему очень сложно перестроиться. Например, вчера было холодно, сегодня станет тепло. Не успевает щелкнуть затвор, чтобы перестроиться, поэтому возникают различные проявления, — пояснил MSK1.RU Артем Науменко.
Как правило, метеозависимость возникает на фоне хронических заболеваний.
«Это никогда не бывает абсолютно на ровном месте, этому всегда должно что-то предшествовать»
Артем Науменко, врач-невролог
— Причин появления метеочувствительности достаточно много. Если брать самые распространенные, то это синдром вегетативной дисфункции, раньше его называли вегетососудистой дистонией. Это состояние, при котором идет нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу внутри органов, — объяснил врач.
Симптомы метеозависимости
Из-за такого хронического заболевания, как гипертоническая болезнь (повышенное давление), у человека могут случаться приступы потливости, тахикардии, учащается дыхание.
— Гипертоническая болезнь — одна из первых причин различных острых заболеваний: таких как инфаркт миокарда и инсульт. Она же является причиной метеочувствительности. Нарушается процесс сосудистой регуляции на фоне изменения погодных условий, и у человека могут возникнуть колебания артериального давления на фоне колебаний атмосферного давления.
Также у людей могут возникать приступы мигрени. Так организм реагирует на резкое переохлаждение головы.
— Мигрень может возникать на фоне гипервозбуждения из-за того, что сильно возбуждены рецептурные аппараты от холодного воздуха. Сейчас у нас во всех регионах начинает резко меняться погода: из теплой меняется в холодную, или, как в Москве, после заморозков приходит оттепель, — добавил Артем Науменко.
«Организм будет реагировать, и приступы мигрени будут обостряться»
Артем Науменко, врач-невролог
А еще можно вспомнить, как у многих во время непогоды начинают болеть колени. В целом выражение «колени ноют к дождю» имеет место, говорит невролог.
— Различные проблемы с опорно-двигательным аппаратом тоже могут и будут проявляться у пациентов: это различные артриты, артрозы. Очень часто говорят: коленка заныла — у нас это к плохой погоде. Это действительно имеет место, и какие-то ранние травмы и переломы начинают болеть. В данный момент уже нужно начинать принимать меры, потому что это приносит дискомфорт. Как минимум надо обезболивать, — пояснил доктор.
На погоду остро реагируют люди с неуравновешенным типом нервной системы. Например, могут участиться панические атаки.
— У человека может развиться психоз. Психиатры и психотерапевты отмечают, что при резкой смене погоды у пациентов увеличится количество панических атак. Их лечением, в том числе, занимаются неврологи. В целом увеличивается количество обострений психических хронических заболеваний, — сказал MSK1.RU Артем Науменко.
«Поэтому метеочувствительность — это не только «давление поднялось»»
Артем Науменко, врач-невролог
При этом головные боли или боли в суставах могут не проявляться, а у некоторых людей в это время просто снижается работоспособность. И поэтому они не могут нормально проснуться и ходят весь день вялыми.
Что делать, если почувствовал себя плохо
По словам Артема Науменко, если вам уже прописали необходимые лекарства, то нужно просто принимать их, и тогда переносить непогоду станет легче. Но при этом не нужно бояться ходить к врачу на консультации, ведь интернет-источники не подходят для лечения.
— Метеочувствительными людьми занимаются доктора: терапевты, неврологи. Человек, конечно, может в интернете вычислить симптомы и предположить, что у него это есть, но лечить желательно у своего доктора, — сказал Науменко.
«Артериальная гипертония не лечится по принципу: «У меня бабушка эти препараты принимала, я буду тоже, мне поможет». Нет. Всё индивидуально»
Артем Науменко, врач-невролог
— По возможности старайтесь держать свое тело в тепле, когда на улице холодно, стараться не выходить на улицу, если у вас от морозной погоды, допустим, развивается мигрень. Желательно или потепление одеваться и не выходить.
Можно ли спрогнозировать ухудшение самочувствия
Если человек примерно знает, в какую погоду он почувствует себя хуже, то это можно спрогнозировать и подготовить себя к непогоде. Некоторые врачи советуют вести записи и отслеживать свое самочувствие.
— Сейчас это сделать достаточно просто: открываете приложение погоды в смартфоне, и там атмосферное давление будет указано даже по вашей геолокации. Когда в конце дня или недели пациент будет открывать дневник, то в нем будет понятно, что при определенном атмосферном давлении и погоде на улице он хорошо себя чувствует, а при другой погоде — плохо, — пояснил Артем Науменко.
Таким же образом можно спрогнозировать и скачки давления. Тогда за несколько дней до этого можно слегка увеличить дозу принимаемых лекарств, желательно связавшись со своим врачом.
— Если вы понимаете, что при изменении погоды у вас могут образоваться симптомы вегетативной дисфункции, есть препараты, которые улучшают работу нервной системы. Если прийти заранее к врачу, получить необходимую поддержку в виде определенных комплексов препаратов, то можно подготовить свою нервную систему к тому, чтобы при смене погоды не было осложнений.
Если человек при смене погоды страдает мигренью, то ее приступы тоже можно спрогнозировать. Например, заранее купить необходимые препараты.
«К сожалению, приступ невозможно убрать, он лечится симптоматически, помогают только специальные препараты от мигрени, в отличие от головной боли»
Артем Науменко, врач-невролог
— Если человек знает, что у него могут обостриться психические расстройства, то существуют специализированные доктора, которые могут ему назначить поддерживающей терапию в период смены погоды, — добавил Науменко.
Профилактика метеозависимости
Если говорить о профилактике любого ухудшения самочувствия, то спорт полезен по умолчанию.
— Бассейны, различные кардионагрузки, спорт в тренажерных залах и так далее — это всё в пользу. Плюс к этому не надо забывать, что если организм человека максимально здоровый, то есть у него нет вредных привычек, он будет переносить все эти перегрузки куда легче, — рассказал Артем Науменко.
Также можно заранее узнать, есть ли у вас потребность в определенных витаминах. Подобные анализы сейчас делаются во многих лабораториях.
— Реагенты есть практически на все витамины, которые содержатся в организме. И на фоне анализа их корректируют: начать принимать витамины группы А, B или D. Нужно помнить и по возможности сдавать эти анализы, принимать эти препараты. Это называется «общеукрепляющая терапия». И профилактика здесь, конечно, очень важна, — заключил невролог.