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    «Водитель с визгом тормозил уже после столкновения». На Науки стоят машина и трамваи, человек накрыт

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    Смертельное ДТП произошло на проспекте Науки, 30, вечером 4 ноября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Сбит пешеход, со смертельным исходом. Трамваи не идут», — рассказывает Евгения. На трамвайных путях стоит повреждённый легковой автомобиль. На асфальте — накрытое тело. Пешеходного перехода на фотографиях не видно, но знак «Остановка» есть.

    «Сам момент не видела, но слышала, думала, лобовуха. Водитель с визгом тормозил уже после столкновения, а сначала удар был такой, что бампер отломался. И нет, сбили уже за пешеходным переходом. Страшная трагедия. Часто пешеходы выскакивают из-за машин, и сделать что-то трудно, а тут, похоже, по трамвайным путям шел на обгон и поздно увидел», — пишет Татьяна. Юлия добавляет: «Ехали мимо на автобусе — лежит сильно за пешеходным. Такое ощущение, что бежала на автобусную остановку через дорогу. Не добежала».

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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