«Хонда» сбила четвероклассницу на юго-востоке Петербурга. На севере под колёса угодили две девушки

Трое подростков с разницей в два часа пострадали в авариях, которые случились на пешеходных переходах в Невском и Калининском районах Петербурга.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября, 10-летняя четвероклассница попала под колёса «Хонды CR-V» на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Бабушкина накануне около половины одиннадцатого часа утра. Девочка переходила дорогу по переходу, для неё горел «зелёный». По данным «Фонтанки», школьницу увезли в больницу со ссадинами и сотрясением мозга. Кроссовером управлял 64-летний водитель, в течение года шесть раз привлекавшийся за нарушение ПДД.
В первом часу дня 40-летний житель Васильевского острова на «Ладе Ларгусе» не смог объехать пешеходов, переходивших улицу Руставели у дома 30 по нерегулируемой «зебре». Травмы головы получили две девушки, 16 и 17 лет. По данным МВД, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В обоих случаях сотрудники полиции проводят проверку.