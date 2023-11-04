«Хонда» сбила четвероклассницу на юго-востоке Петербурга. На севере под колёса угодили две девушки

Трое подростков с разницей в два часа пострадали в авариях, которые случились на пешеходных переходах в Невском и Калининском районах Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября, 10-летняя четвероклассница попала под колёса «Хонды CR-V» на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Бабушкина накануне около половины одиннадцатого часа утра. Девочка переходила дорогу по переходу, для неё горел «зелёный». По данным «Фонтанки», школьницу увезли в больницу со ссадинами и сотрясением мозга. Кроссовером управлял 64-летний водитель, в течение года шесть раз привлекавшийся за нарушение ПДД.

