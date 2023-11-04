    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, ю-в

    752мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.04eur99.01

    «Хонда» сбила четвероклассницу на юго-востоке Петербурга. На севере под колёса угодили две девушки

    1463
    6 комментариев

    Трое подростков с разницей в два часа пострадали в авариях, которые случились на пешеходных переходах в Невском и Калининском районах Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября, 10-летняя четвероклассница попала под колёса «Хонды CR-V» на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Бабушкина накануне около половины одиннадцатого часа утра. Девочка переходила дорогу по переходу, для неё горел «зелёный». По данным «Фонтанки», школьницу увезли в больницу со ссадинами и сотрясением мозга. Кроссовером управлял 64-летний водитель, в течение года шесть раз привлекавшийся за нарушение ПДД.

    В первом часу дня 40-летний житель Васильевского острова на «Ладе Ларгусе» не смог объехать пешеходов, переходивших улицу Руставели у дома 30 по нерегулируемой «зебре». Травмы головы получили две девушки, 16 и 17 лет. По данным МВД, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    В обоих случаях сотрудники полиции проводят проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеДТП с пешеходамиДТП с детьми
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close