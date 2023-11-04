Четверо в полиции, двое в больнице. Стрельба на Сенной площади стала уголовным хулиганством

Круглосуточная кофейня в центре Петербурга, где наливали спиртное, оказалась слишком тесной для двух компаний, встречавших пятницу. Итогом стало уголовное дело и четыре протокола, стало известно «Фонтанке» 4 ноября.



По уточнённым данным, разнимать драку на Сенной площади, 7, полицейских просили в ночь на пятницу. Звонивший насчитал с десяток участников. Подоспевшие на место сотрудники застали 37-летнего мужчину, девушку 22 лет и юношу годом младше. Двое последних — коллеги. Их старший товарищ жаловался на компанию, от которой пришлось защищаться стрельбой из травматического пистолета. С «Осой» противники и ретировались.

