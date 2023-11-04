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    Четверо в полиции, двое в больнице. Стрельба на Сенной площади стала уголовным хулиганством

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    Круглосуточная кофейня в центре Петербурга, где наливали спиртное, оказалась слишком тесной для двух компаний, встречавших пятницу. Итогом стало уголовное дело и четыре протокола, стало известно «Фонтанке» 4 ноября.

    По уточнённым данным, разнимать драку на Сенной площади, 7, полицейских просили в ночь на пятницу. Звонивший насчитал с десяток участников. Подоспевшие на место сотрудники застали 37-летнего мужчину, девушку 22 лет и юношу годом младше. Двое последних — коллеги. Их старший товарищ жаловался на компанию, от которой пришлось защищаться стрельбой из травматического пистолета. С «Осой» противники и ретировались.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что остальных участников конфликта задержали у дома 56 по набережной канала Грибоедова в четвёртом часу ночи. По информации «Фонтанки», им от 37 до 42 лет, работают на железной дороге.

    Двое отправились в Мариинскую больницу с ранениями в предплечье и ногу. Третий, у которого нашли чужой пистолет, — в отдел полиции. Там же очутились трое задержанных на Сенной. Все получили протоколы за нарушение общественного порядка, уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

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