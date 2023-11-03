Поход машинистов в шаверму на Сенной закончился обвинением в краже пистолета

Трое сотрудников РЖД днем 3 ноября обедали в шаверме на Сенной. Во время перекуса у них случился конфликт с другим посетителем.



По данным «Фонтанки», мужчина так был напуган машинистами, что достал пистолет и выстрелил в воздух, а затем и в самих железнодорожников. Один получил огнестрельную рану левого предплечья, другому досталось ниже пояса. Обоих госпитализировали.

Сам стрелявший утверждает, что и к нему была применена физическая сила. Травматический пистолет он хотел достать лишь для угрозы, испугавшись численного превосходства машинистов. Однако те повалили его на землю, побили, а оружие отняли. Мужчина написал заявление о краже.