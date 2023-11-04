Море еще не остыло, а хурма уже поспела. Расскажем, почему в Сочи хорошо приезжать в начале ноября и сколько это стоит

Ноябрь в Сочи странный: кто-то ходит в куртках, кто-то загорает Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





В Сочи на ноябрьские длинные выходные ждут несколько сотен тысяч туристов. Выбор курортов теперь небольшой, а отдыхать где-то нужно. И ноябрь — один из самых приятных месяцев на российском курорте. Посудите сами — море еще не остыло, сегодня температура воды +18,7 градуса, вполне можно искупаться. Температура воздуха днем до +23, ночью +16. Правда, 6 ноября ожидаются дожди, но это некритично — зонтик в руки и гулять. В Сочи открылось 36 специально оборудованных зимних пляжей. А главное, отели роняют цены в межсезонье. В ноябре можно отдохнуть в хорошей гостинице на 20, а то и 30 процентов дешевле. Итак, расскажем, почему же в Сочи нужно приезжать именно в ноябре.

Мандарины свежие, только начинают поспевать, сочные и вкусные Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





«Столько вкуснятины поспело» Иркутянин Александр Поспехов уже много лет зимует в Сочи. Повезло — двоюродная тетка, которую почти не знал, оставила ему маленькую квартирку в центре курорта. Не было у нее других наследников. Лето здесь для него адское, то есть сильно жаркое, поэтому его он проводит на сибирских реках и Байкале, а в конце октября — начале ноября прилетает в Сочи и наслаждается прекрасной погодой и красивой природой.

— Столько вкуснятины поспело! Хочешь — хурму ешь, хочешь — мандарины. Свежие, только поспели. На границу езжу, мешками покупаю. Сок делаю — просто нектар! Захотелось чего-нибудь необычного — пожалуйста, фейхоа ешь. Я из него компот варю и с сахаром протираю. А раньше даже и не знал про такой фрукт. Его вкусно и просто так есть. Свежий урожай орехов — хочешь фундук, хочешь — грецкие, — рассказывает Александр. А еще очень уважает маленькую черноморскую рыбку — барабулю, сезон ее как раз начался 1 ноября, чуть позже ставрида пойдет, тоже маленькая, аккуратная. С ней и заморачиваться не нужно, обвалял в муке и на сковороду. Александр, как истинный сибиряк, до сих пор купается. Для него морская вода сейчас вполне комфортная.

— Днем обязательно прибегаю на пляж, кстати, народу еще много, люди и купаются, и загорают. Проплываю несколько километров, очень бодрит. Был здесь как-то в августе, чуть не умер от ужасной жары, от толп туристов и решил, что это не для меня. А сейчас хожу, гуляю. Город очень красивый, весь зеленый, цветочки высаживают на клумбы, они всю зиму будут цвести, — рассказывает Александр. Обязательно посещает парки «Дендрарий», «Южные культуры», там обязательно всегда что-то цветет, в другие выходные едет в Красную Поляну, подышать кристальным воздухом, пока нет снега, от него он устал в Сибири. Любит на день-два сгонять в Абхазию, там у него старинный армейский друг живет. Вот где люди хлебосольные, говорит он. Полные сумки местных разносолов везет домой. Особенно уважает самодельную чурчхелу, не ту крашеную, которую на рынках продают. И сушеную хурму. Сейчас самый ее сезон.

Всю зиму в Сочи цветут цветы Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





«Самые красивые места Сочи, и без толп потных людей» Гид-экскурсовод Мария Морозова очень любит Сочи в межсезонье: раньше туристическая жизнь в нем замирала, но теперь нет. Спрос на ее услуги и сейчас большой. Некогда перевести дух. Мария говорит, что осенью и весной в Сочи едет какая-то определенная группа туристов — интеллигентная, что ли. Спокойные люди, по-хорошему любопытные, задают очень много вопросов по истории города. Не то что летом, тех обычно интересует, сколько бесплатно нальют вина на дегустации.



— Сейчас это реально исторические экскурсии. Дегустационные залы закрыты, и мы ездим в самые красивые места Сочи, и без толп потных людей. Водопады сейчас в основном полноводные. Их можно увидеть во всей красе, не то что летом — ручейки. Природа приходит в себя после засушливого лета. Это так прекрасно, — говорит Мария. На длинные ноябрьские выходные ей поступила необычная заявка от туристов — организовать для них поход за грибами. В лесу начался сезон. Сейчас она наводит справки у бывалых грибников, куда же отвести гостей, чтобы удивить. Единственное, о чем переживает экскурсовод, — леса в Сочи все на горах, для неподготовленных отдыхающих такая «тихая охота» может быть сложной. Интересуются туристы чайными плантациями, хурмовыми и мандариновыми садами, но пока таких мест в Сочи, куда можно привезти туристов, которые бы сами пособирали фрукты, к сожалению, нет. Вот в Абхазии такой тур она может организовать, есть договоренность с местными фермерами. Она заметила, российские туристы стали интересоваться «вкусным» туризмом, просят отвезти на сыроварню, в винодельню, на дегустацию варенья. В ноябре как раз можно поехать в чайные домики, выпить свежего чая с разным вкусным вареньем, посмотреть на горы, посетить Музей Иуды Кошмана — простого крестьянина, который стал создателем первых плантаций в Сочи. Кстати, осень — хорошее время посетить сочинские музеи, не тащиться же туда в летний зной.

— Мне кажется, у нас прекрасное место для того, чтобы поймать последнее солнечное тепло в этом году, немного отойти от слякоти и холода, которые царят на всей остальной территории России. Как раз сейчас можно дышать прекрасным чистым воздухом Сочи, только ради этого стоит приехать, — говорит Мария.

В Сочи в ноябре очень уютно Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Сочи — оздоровительный Председатель правления экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, основатель туристической компании «Здоровый мир — Сочи» Дмитрий Богданов считает, что октябрь — ноябрь самое время приехать в Сочи в санаторий. Пусть даже на несколько дней. Во-первых, это дешевле. Даже он, профессионал с огромным стажем, офигевает — именно так! — от прайсов сочинских санаториев на 2024 год.

— Где-то цены растут на 10–12%, и это, в принципе, ожидаемо. Но есть многочисленные примеры роста цен на 20–25%, на 30% и даже кое-где на 40% и выше. Понятно, что этот сезон снес крышу многим отельерам от потока денег (а у некоторых в этом же году случились серьезные проблемы с продажами). И теперь кто-то поднимает цены в расчете, что будет переть столь же круто и дальше, а другие в расчете на то, что нужно компенсировать проблемы этого сезона, — говорит Дмитрий. — Ведь всегда же можно продлить длинные выходные за счет отгулов или отпуска без содержания и хотя бы 10 дней посвятить своему здоровью в хорошем санатории. Попить уникальный воды в «Мацесте». Но если же совсем нет времени на лечение, тогда нужны бани — они мертвого поставят на ноги. Красная Поляна — столица банного дела России. И об этом мало кто знает. А между тем в горах работает более 80 банных комплексов с разными видами парения. И это самая настоящая банная культура, когда тебя и вениками разными отпарят, и в молодильный чугунный банный чан посадят, а потом напоят чаем из горных трав. И всё это в горах с прекрасными видами.



Фото: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





А развлечения? А их очень много. Можно, например, сходить в Новый театр Сочи. В Зимнем театре на 5 ноября назначен спектакль «Ханума», в котором участвуют российские звезды. Любители спорта могут посетить матч хоккейного клуба «Сочи», который будет играть с «Авангардом».

А в игорной зоне курорта «Красная Поляна» 6 ноября пройдет турнир по профессиональному боксу «Бетсити. Вечер бокса». В главном бою вечера встретятся российский боксер Раджаб Бутаев и Фазлиддин Гаибназаров из Узбекистана. А в главном событии шоу на ринг выйдут Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Сифамандл Балени из Африки.

Множество баров, ресторанов и ночных клубов тоже приготовили для туристов и жителей Сочи разнообразную программу. В общем, скучать не придется. Главное, чтобы деньги были. А они понадобятся: перелет из Москвы в Сочи и обратно без багажа обойдется как минимум в 20 000 рублей . А прямой из Петербурга и вовсе будет стоить за 30 тысяч.