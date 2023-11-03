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    Внук задушил двух бабушек под Омском, чтобы украсть деньги на подарки любимой

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    Тела двух женщин 87 и 66 лет обнаружили в деревне Сягаевка Омской области. В убийстве подозревается их собственный внук. Об этом сообщает полиция области 3 ноября.

    По данным полиции, родственница погибших не могла дозвониться до пенсионерок и запереживала. 28 октября она приехала в деревню и обнаружила тела женщин: 66-летняя пенсионерка лежала на диване в пристройке, а 87-летняя — у себя в комнате.

    УМВД России по Омской области

    После экспертиз и опроса соседей полиция установила подозреваемого. По версии правоохранителей, к убийству причастен 23-летний внук. По предварительным данным, 25 октября молодой человек, зная о наличии в доме пенсионных накоплений, приехал к родственницам. Сначала он задушил пенсионерок, а затем похитил 500 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

    Как заявил подозреваемый на допросе, одна из женщин оказывала сопротивление.

    «Проснулась бабушка, пошла на веранду. Мы начали с ней там бороться. Ну, и я задушил. Проснулась вторая бабушка. Вторую прабабушку тоже повалил на кровать и душил», — рассказал он.

    Украденные деньги молодой человек потратил на одежду и ювелирные украшения для своей сожительницы, а также на бытовую технику.

    Экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к преступлению, сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело.

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