Внук задушил двух бабушек под Омском, чтобы украсть деньги на подарки любимой

Тела двух женщин 87 и 66 лет обнаружили в деревне Сягаевка Омской области. В убийстве подозревается их собственный внук. Об этом сообщает полиция области 3 ноября.



По данным полиции, родственница погибших не могла дозвониться до пенсионерок и запереживала. 28 октября она приехала в деревню и обнаружила тела женщин: 66-летняя пенсионерка лежала на диване в пристройке, а 87-летняя — у себя в комнате.

