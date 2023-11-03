Петербургский инвестор купил у покидающей рынок немецкой Allianz Group страховую компанию и сеть клиник

Петербургская компания «Юнион Апарт» закрыла сделку по покупке 100% акций страховой компании «Медэкспресс» и сети «Моя клиника», которые ранее входили в структуру российского бизнеса крупного немецкого страховщика Allianz Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента САО «Медэкспресс» Александра Иванова.



Allianz Group приняла решение об уходе с российского рынка в прошлом году, но, по словам Александра Иванова, почти год ушел на согласование сделки с профильной правительственной комиссией. Ее закрыли осенью 2023 года. Стороны не раскрывают сумму сделки, но опрошенные изданием эксперты называют диапазон 1,5–2,5 млрд рублей.