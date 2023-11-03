Петербургский инвестор купил у покидающей рынок немецкой Allianz Group страховую компанию и сеть клиник

Петербургская компания «Юнион Апарт» закрыла сделку по покупке 100% акций страховой компании «Медэкспресс» и сети «Моя клиника», которые ранее входили в структуру российского бизнеса крупного немецкого страховщика Allianz Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента САО «Медэкспресс» Александра Иванова.
Allianz Group приняла решение об уходе с российского рынка в прошлом году, но, по словам Александра Иванова, почти год ушел на согласование сделки с профильной правительственной комиссией. Ее закрыли осенью 2023 года. Стороны не раскрывают сумму сделки, но опрошенные изданием эксперты называют диапазон 1,5–2,5 млрд рублей.
«Медэкспресс» специализируется на добровольном медицинском страховании. На него приходится 93% портфеля компании. По итогам 2022 года ее сборы составили 875,5 млн рублей, выплаты — 686,8 млн рублей. В сеть медицинских центров «Моя клиника» входят два центра, один из которых расположен в центре Петербурга, второй — в Кингисеппе.
По данным СПАРК, компания «Юнион Апарт» принадлежит предпринимателям Виктору Полугрудову (85%) и Ивану Смирнову (15%). Их другие активы связаны с гостиничным бизнесом, арендой, продажей и управлением недвижимостью.
В мае 2023 года немецкая страховая компания Allianz продала свое российское подразделение компании «Интерхолдинг», которой принадлежит «Зетта страхование».