Немецкий страховой бренд Allianz уйдет из России в течение трех месяцев

Немецкая страховая компания Allianz перестанет работать в России под своим брендом в течение трех месяцев. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компаний «Альянс» и «Альянс жизнь», а также советника фирмы «Зетта страхование» Игоря Фатьянова.

Как пояснил он журналистам, иностранная страховая компания Allianz согласовала продажу своего российского подразделения еще 19 мая 2022 года, но на полное согласование процесса с регулятором и другими структурами ушел почти год. 17 мая 2023 года Allianz закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1%) российского бизнеса компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (экс-СК «Цюрих»).



По словам Фатьянова, сделка прошла с дисконтом, как того и требует законодательство, но топ-менеджер не озвучил цифры. Издание напоминает, чтобы избавиться от российских активов, иностранная компания должна соблюсти следующие условия: сделать взнос в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки, а также предоставить покупателю скидку не менее 50% стоимости.



Теперь компании «Альянс» и «Альянс жизнь» войдут в группу «Зетта страхование». Решение, под каким именно брендом они продолжат работать, руководство будет принимать, исходя из пожеланий клиентов. Все действующие договоры остаются в силе. Группа планирует увеличить свою долю на рынке и войти в десятку крупнейших игроков. Она продолжит наращивать портфель в моторных видах страхования (чаще всего под ними понимаются ОСАГО и каско), ДМС и страховании имущества физлиц.



Фатьянов не исключил, что Allianz еще вернется на российский рынок, поскольку она сохранила за собой 49,9% акций в объединенной компании. Но какие-либо критерии или условия возвращения не обсуждались.

Allianz — крупнейшая страховая компания в Германии и Европе, один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. По итогам первого квартала 2023 года его операционная прибыль выросла почти на четверть, до 3,7 миллиарда евро. По итогам года группа рассчитывает нарастить операционную прибыль примерно до 14,2 миллиарда евро.

