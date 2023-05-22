Немецкий страховой бренд Allianz уйдет из России в течение трех месяцев

Немецкая страховая компания Allianz перестанет работать в России под своим брендом в течение трех месяцев. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компаний «Альянс» и «Альянс жизнь», а также советника фирмы «Зетта страхование» Игоря Фатьянова.
Как пояснил он журналистам, иностранная страховая компания Allianz согласовала продажу своего российского подразделения еще 19 мая 2022 года, но на полное согласование процесса с регулятором и другими структурами ушел почти год. 17 мая 2023 года Allianz закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1%) российского бизнеса компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (экс-СК «Цюрих»).
По словам Фатьянова, сделка прошла с дисконтом, как того и требует законодательство, но топ-менеджер не озвучил цифры. Издание напоминает, чтобы избавиться от российских активов, иностранная компания должна соблюсти следующие условия: сделать взнос в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки, а также предоставить покупателю скидку не менее 50% стоимости.
Теперь компании «Альянс» и «Альянс жизнь» войдут в группу «Зетта страхование». Решение, под каким именно брендом они продолжат работать, руководство будет принимать, исходя из пожеланий клиентов. Все действующие договоры остаются в силе. Группа планирует увеличить свою долю на рынке и войти в десятку крупнейших игроков. Она продолжит наращивать портфель в моторных видах страхования (чаще всего под ними понимаются ОСАГО и каско), ДМС и страховании имущества физлиц.
Фатьянов не исключил, что Allianz еще вернется на российский рынок, поскольку она сохранила за собой 49,9% акций в объединенной компании. Но какие-либо критерии или условия возвращения не обсуждались.
Allianz — крупнейшая страховая компания в Германии и Европе, один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. По итогам первого квартала 2023 года его операционная прибыль выросла почти на четверть, до 3,7 миллиарда евро. По итогам года группа рассчитывает нарастить операционную прибыль примерно до 14,2 миллиарда евро.
«Зетта страхование» по итогам 2022 года занимает 18 место в сегменте имущественного (non-life) страхования, 13 место по сборам каско и сборам в области страхования имущества физлиц. Она насчитывает более 120 точек продаж в 44 регионах России и около 6,5 тысячи агентов в 150 населенных пунктах страны.