Судьбоносная задача России состоит в том, чтобы обеспечить согласие в стране и укрепить традиционные ценности. Об этом 3 ноября заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников Всероссийского форума «Народы России».
По его словам, любые попытки посеять между гражданами России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал. Путин подчеркнул, РФ — единый народ, связанный общей историей и братскими узами. Ключевой, судьбоносной задачей России же является обеспечение межнационального мира и согласия в стране, а также укрепление традиционных ценностей.
В конце октября российский президент на встрече с руководителями основных религиозных конфессий страны заявил, что межнациональное и межрелигиозное согласие — основа российский государственности. Любая другая позиция имеет антироссийскую направленность, уверен Путин. По мнению главы государства, события в Махачкале, где местные жители ворвались на территории аэропорта Уйташ в поисках пассажиров из Тель-Авива, были инспирированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.