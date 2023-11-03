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    Путин раскрыл «судьбоносную» задачу России

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    Судьбоносная задача России состоит в том, чтобы обеспечить согласие в стране и укрепить традиционные ценности. Об этом 3 ноября заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников Всероссийского форума «Народы России».

    По его словам, любые попытки посеять между гражданами России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал. Путин подчеркнул, РФ — единый народ, связанный общей историей и братскими узами. Ключевой, судьбоносной задачей России же является обеспечение межнационального мира и согласия в стране, а также укрепление традиционных ценностей.

    В конце октября российский президент на встрече с руководителями основных религиозных конфессий страны заявил, что межнациональное и межрелигиозное согласие — основа российский государственности. Любая другая позиция имеет антироссийскую направленность, уверен Путин. По мнению главы государства, события в Махачкале, где местные жители ворвались на территории аэропорта Уйташ в поисках пассажиров из Тель-Авива, были инспирированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.

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    Владимир ПутинКсенофобияТрадиционные ценности
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    Гость03 Ноя 2023 в 15:40
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