Судьбоносная задача России состоит в том, чтобы обеспечить согласие в стране и укрепить традиционные ценности. Об этом 3 ноября заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников Всероссийского форума «Народы России».



По его словам, любые попытки посеять между гражданами России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал. Путин подчеркнул, РФ — единый народ, связанный общей историей и братскими узами. Ключевой, судьбоносной задачей России же является обеспечение межнационального мира и согласия в стране, а также укрепление традиционных ценностей.