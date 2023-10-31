В Кремле заявили, что на выборы президента пока не заявилось ни одного кандидата

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о готовности к предстоящим выборам президента, которые пройдут в 2024 году. В разговоре с журналистами 31 октября Песков уточнил, что пока на выборы президента не заявилось ни одного кандидата.



«Во-первых, пока нет первого кандидата. Первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе: может появиться разное количество кандидатов, у нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие. И третье: пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — заявил представитель Кремля.

