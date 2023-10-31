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    В Кремле заявили, что на выборы президента пока не заявилось ни одного кандидата

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    55 комментариев

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о готовности к предстоящим выборам президента, которые пройдут в 2024 году. В разговоре с журналистами 31 октября Песков уточнил, что пока на выборы президента не заявилось ни одного кандидата.

    «Во-первых, пока нет первого кандидата. Первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе: может появиться разное количество кандидатов, у нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие. И третье: пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — заявил представитель Кремля.

    До этого Песков говорил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на новый срок, то реальную конкуренцию на выборах ему никто составить не сможет.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что неформальная предвыборная кампания Владимира Путина может начаться уже в ноябре.

    По закону старт предвыборной кампании назначает Совет Федерации. Согласно действующим правилам, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о старте кампании сенаторы должны принять не ранее чем за 100 дней до дня голосования, то есть не раньше 8 декабря, но и не позднее чем за 90 дней, то есть до 19 декабря.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что от предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира.

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    Комментарии 53

    Гость31 Окт 2023 в 13:54
    Дураков нет .
    +0−0
    Гость31 Окт 2023 в 13:48
    "Выборы" ?
    +0−0
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