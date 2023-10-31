Таксисты устроили «форсаж» на ЗСД в утренний час пик

Инцидент, судя по опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видео, произошел около 8:15 на Южном участке ЗСД, перед съездом на Благодатную улицу со стороны Ленинского проспекта. На записи видно, как таксист на желтой легковушке, не сумев проскочить между ехавшими впереди параллельно друг другу машинами, резким маневром объезжает их по второму ряду справа и перестраивается перед ними в крайний левый, заставив таксиста на синем кроссовере оттормаживаться.

После этого оба таксиста начинают мотаться по магистрали, резко перестраиваясь: синий пытается объехать желтого, а тот его не пускает. Движение на ЗСД при этом довольно плотное — утренний час пик. Автору видео в один момент тоже приходится дать по тормозам, чтобы избежать столкновения с ними. В конце концов они смещаются в правые ряды, водителю кроссовера удается объехать легковую и отомстить, оттормозив обидчика и поморгав ему аварийкой.

Что было дальше, на видео не попало. Если в такси были пассажиры, им остается только посочувствовать.