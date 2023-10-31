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    Камера сняла стрельбу в лицо подростку на северо-западе Петербурга и раскрыла детскую хитрость

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    Нападение вооружённых незнакомцев на восьмиклассника в Приморском районе Петербурга оказалось выдуманным, но стрельба действительно была. Школьник прикрывал друга и себя — от родительского гнева.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке», к утру 31 октября у полицейских есть полная картина случившегося с 14-летним восьмиклассником, которого накануне увезли в больницу с ожогом роговицы. Он рассказывал о двух чужих ему людях, один из которых как будто без явной причины выстрелил в него на Камышовой улице.

    Выяснилось, что пострадавший действительно был в компании двух человек — девушки и друга-девятиклассника, но не на Камышовой, а в фастфуде на Богатырском. Младший вертел в руках электронную сигарету, старший — «Сигнал охотника». Судя по видео, выстрел напугал и самого стрелка.

    Историю про нападавших школьники придумали, чтобы не ругали родители. Для надёжности добавили, что обидчики были в балаклавах.

    Все обстоятельства случившегося между подростками также устанавливает прокуратура Приморского района Петербурга.

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