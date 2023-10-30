    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.22eur98.35

    Школьника госпитализировали после выстрела в лицо на Камышовой

    1129
    7 комментариев

    Врачи детской больницы имени Раухфуса занимаются оказанием помощи 14-летнему подростку в которого днем 30 октября выстрелили из «Сигнала охотника».

    По данным «Фонтанки», на пересечении улицы Камышовой и Богатырского проспекта юноша вступил в конфликт с двумя неизвестными. Один из них достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо школьнику. Последним в данный момент занимаются специалисты отделения офтальмологии — у подростка диагностирован ожог роговицы.

    Полиция же ищет нападавших и устанавливает обстоятельства конфликта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВыстрелКонфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость30 Окт 2023 в 16:10
    выстрел в лицо
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close