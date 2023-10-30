Школьника госпитализировали после выстрела в лицо на Камышовой

Врачи детской больницы имени Раухфуса занимаются оказанием помощи 14-летнему подростку в которого днем 30 октября выстрелили из «Сигнала охотника».
По данным «Фонтанки», на пересечении улицы Камышовой и Богатырского проспекта юноша вступил в конфликт с двумя неизвестными. Один из них достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо школьнику. Последним в данный момент занимаются специалисты отделения офтальмологии — у подростка диагностирован ожог роговицы.
Полиция же ищет нападавших и устанавливает обстоятельства конфликта.