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    Самый простой и действенный способ защититься от деменции, рака и ожирения. Что подсказали ученые

    Это и вам поможет предотвратить тяжелые болезни в старости, особенно в осенний период

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    Одним макияжем от наступления возраста не спасешься — надо действовать активнее
    Одним макияжем от наступления возраста не спасешься — надо действовать активнееФото: Татьяна Кривенко / NGS.RU
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    Никто не хочет страдать в старости от слабоумия или получить диагноз «рак». Но как защитить себя от этих страшных диагнозов? Ученые из Лестерского университета в Британии выяснили, какой способ на самом деле действенный и может защитить от болезней в старости. Наши специалисты подробнее об этом рассказали «Доктору Питеру».

    Движение — жизнь

    Исследователи наблюдали за здоровьем 391 тысячи человек в течение 12 лет. Их задачей было проследить влияние физической активности людей на риски развития онкологии и смертности от нее, пишет издание Science Direct. Если точнее, ученые изучали, как на организм влияет быстрая ходьба. Выводов получилось несколько.

    Взаимосвязь ученые оценивали, измеряя длину теломеров — это концевые участки хромосом, которые защищают их от повреждений. При делении клеток размер теломеров уменьшается. Когда они становятся слишком короткими, клетка перестает делиться. Это и называется клеточным старением.

    Ученые выяснили, что быстрая ходьба — со скоростью примерно 6,4 км/ч — способствует увеличению длины теломеров и даже продлению жизни в среднем на 20 лет. Авторы исследования уверяют, что ни одна другая физическая активность такого эффекта не дает.

    Дополнительный эффект

    Исследователи также выяснили, что быстрая ходьба на 70% снижает риски развития деменции, защищает от сердечных и сосудистых болезней и даже от рака. Для женщин риски онкологии уменьшаются на 26%, для мужчин — на 29%.

    Ученые полагают, что такой эффект быстрая ходьба дает благодаря повышению работоспособности кардиореспираторной системы — когда организм усваивает кислород и доставляет его к мышцам и органам.

    Вместо тренировки — прогулка

    Выводы ученых прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, врачи настоятельно рекомендуют пациентам регулярно совершать длительные прогулки в высоком темпе, тем более осенью.

    — Особенно важно больше гулять в осенний период, даже заменять ходьбой интенсивные тренировки, — считает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Также есть наблюдение, что у людей с индексом массы тела 28 (избыточный вес) увеличение количества ежедневных шагов с 6 000 до 11 000 снижает риск ожирения на 64%.

    Исследователи подтвердили и долгосрочную пользу ходьбы. При постоянной активности в течение многих лет риск приобрести серьезные болезни снижается с каждым годом. Поэтому, если вы начали ходить, не останавливайтесь. Делайте это для своего здоровья ежедневно на протяжении всей жизни.

    Перед менопаузой

    Особенно врачи советуют много ходить и следить за собой женщинам, которые перед менопаузой, в климактерическом периоде глубоко переживают все изменения во внешности. У них начинают заметно формироваться и углубляться старческие морщины, деформируется овал лица, кожа начинает провисать под действием силы тяжести — такое явление называется гравитационным птозом. Кожа становится более сухой, многие женщины отмечают, что после умывания ощущают стянутость. Хуже заживают ранки и царапинки. Кроме того, кожа становится более уязвимой к вирусным и бактериальным инфекциям.

    — У некоторых женщин поры на лице становятся расширенными, кожа приобретает сальный блеск, на ней возникают воспалительные элементы, — говорит врач-гинеколог Ольга Уланкина.

    А еще у женщин в этом возрасте возникают телеангиэктазии — сосудистые звездочки — на щеках или на крыльях носа.

    Кроме того, дамам, чтобы сохранить внешность, стоит следить за весом, чему тоже помогает быстрая ходьба: лишние килограммы приводят к ухудшению овала лица. Чтобы замедлить процесс старения кожи, лучше употреблять меньше сахара. Если с пищей в организм попадает большое количество глюкозы, то она начинает «склеивать» коллагеновые волокна, и они становятся неэластичными и хрупкими.

    —Отечность можно скорректировать, контролируя режим сна и пищевые привычки, а также применяя лимфодренажные методы самомассажа или косметологические процедуры, — заключает врач.

    Одним макияжем от наступления возраста не спасешься — надо действовать активнее
    Одним макияжем от наступления возраста не спасешься — надо действовать активнееФото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

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