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    Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

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    Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, заявил на брифинге 30 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Призывы к прекращению огня означают, что Израиль «уступит ХАМАС и сдастся», считает Нетаньяху. «Я хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября», — цитирует слова израильского премьера РИА Новости.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

    За последние 72 часа в Газе убиты 10 сотрудников ООН, заявило 30 октября БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Общее количество погибших сотрудников всемирной организации достигло 63 человек.

    В целом, по данным БАПОР, в Газе за это время погибло 8005 человек, в том числе 3324 ребенка, 2062 женщины и 460 пожилых людей, а также 20 242 получили ранения.

    В Израиле за то же время было убито около 1400 израильтян и иностранных граждан, подавляющее большинство погибли 7 октября.

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