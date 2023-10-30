Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, заявил на брифинге 30 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



Призывы к прекращению огня означают, что Израиль «уступит ХАМАС и сдастся», считает Нетаньяху. «Я хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября», — цитирует слова израильского премьера РИА Новости.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».



Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

