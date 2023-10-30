«Условия все более отчаянные». В Газе за трое суток убиты еще 10 сотрудников ООН

В Газе за 72 часа убиты 10 сотрудников ООН, заявило 30 октября БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Общее количество погибших сотрудников всемирной организации достигло 63 человек. Статистику ведут с 7 октября.



В целом, по данным БАПОР, в Газе за это время погибло 8 005 человек, в том числе 3 324 ребенка, 2 062 женщины и 460 пожилых людей, а также 20 242 получили ранения.



«Это в дополнение к 1 650 пропавшим без вести, предположительно под завалами разрушенных зданий, в том числе 940 детям», — сказано в сообщении.

