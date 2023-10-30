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    «Условия все более отчаянные». В Газе за трое суток убиты еще 10 сотрудников ООН

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    В Газе за 72 часа убиты 10 сотрудников ООН, заявило 30 октября БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Общее количество погибших сотрудников всемирной организации достигло 63 человек. Статистику ведут с 7 октября.

    В целом, по данным БАПОР, в Газе за это время погибло 8 005 человек, в том числе 3 324 ребенка, 2 062 женщины и 460 пожилых людей, а также 20 242 получили ранения.

    «Это в дополнение к 1 650 пропавшим без вести, предположительно под завалами разрушенных зданий, в том числе 940 детям», — сказано в сообщении.

    В Израиле за то же время было убито около 1 400 израильтян и иностранных граждан, подавляющее большинство погибли 7 октября.

    Условия в секторе Газа БАПОР называет «все более отчаянными». Сообщается о нескольких нападениях на продовольственные и непродовольственные склады агентства. Общее число «временно перемещенных лиц» в секторе Газа БАПОР оценивает примерно в 1,4 миллиона человек.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября, после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    Сектор ГазаБАПОРООН
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    Комментарии 24

    Гость30 Окт 2023 в 18:51
    Где же санкции?
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