«Условия все более отчаянные». В Газе за трое суток убиты еще 10 сотрудников ООН

В Газе за 72 часа убиты 10 сотрудников ООН, заявило 30 октября БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Общее количество погибших сотрудников всемирной организации достигло 63 человек. Статистику ведут с 7 октября.
В целом, по данным БАПОР, в Газе за это время погибло 8 005 человек, в том числе 3 324 ребенка, 2 062 женщины и 460 пожилых людей, а также 20 242 получили ранения.
«Это в дополнение к 1 650 пропавшим без вести, предположительно под завалами разрушенных зданий, в том числе 940 детям», — сказано в сообщении.
В Израиле за то же время было убито около 1 400 израильтян и иностранных граждан, подавляющее большинство погибли 7 октября.
Условия в секторе Газа БАПОР называет «все более отчаянными». Сообщается о нескольких нападениях на продовольственные и непродовольственные склады агентства. Общее число «временно перемещенных лиц» в секторе Газа БАПОР оценивает примерно в 1,4 миллиона человек.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября, после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.