В ЛНР пригласили участников беспорядков в аэропорту Махачкалы принять участие в СВО

Председатель Народного совета Луганской Народной Республики прокомментировал события в махачкалинском аэропорту Уйташ. Денис Мирошниченко пригласил в Донбасс всех патриотов страны, чтобы на деле показать накопившуюся энергию, сообщает 30 октября Первое информационное агентство ЛНР.
Мирошниченко отметил, что «не бывает плохих наций, бывают только плохие люди». По его словам, «кучка провокаторов возомнила, что могут говорить за целую большую нацию».
Он пригласил участников беспорядков в Донбасс, чтобы участием в специальной военной операции показать свое желание отстаивать интересы России.
Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 60 человек. Как заявили в пресс-службе