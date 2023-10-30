В ЛНР пригласили участников беспорядков в аэропорту Махачкалы принять участие в СВО

Председатель Народного совета Луганской Народной Республики прокомментировал события в махачкалинском аэропорту Уйташ. Денис Мирошниченко пригласил в Донбасс всех патриотов страны, чтобы на деле показать накопившуюся энергию, сообщает 30 октября Первое информационное агентство ЛНР.



Мирошниченко отметил, что «не бывает плохих наций, бывают только плохие люди». По его словам, «кучка провокаторов возомнила, что могут говорить за целую большую нацию».



Он пригласил участников беспорядков в Донбасс, чтобы участием в специальной военной операции показать свое желание отстаивать интересы России.

