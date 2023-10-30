Суд отменил решение о сносе памятника Ленина в финском Турку. Но уже поздно

Административный суд постановил отменить решение мэра Турку Минны Арве о демонтаже памятника Владимиру Ленину, сообщают 30 октября финские СМИ. Судья решила, что сити-менеджер превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года поручила убрать памятник вождю революции из-за того, что он «вызывает у горожан сильные негативные реакции».

Иск был подан от частного лица, неизвестный просил проверить, обладает ли мэр подобными полномочиями. Как оказалось, нет. Но решение еще может быть обжаловано.

Монумент вместе с мемориальной табличкой был установлен на улице Ауракату в Турку в 1977 году. Это подарок городу от Ленинграда. Автор памятника — советский скульптор академик Михаил Аникушин. Бюст входил в художественную коллекцию города, после демонтажа он был описан и отправлен на хранение в музейные запасники.

