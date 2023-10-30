Годовалого ребёнка из Горелово увезли в больницу с отравлением. Под подозрением пиво

Любопытный ребёнок из Красносельского района Петербурга попал в больницу после исследования кухонного стола, где по рассеянности родителей остался алкоголь.
Годовалый пациент с токсическим действием этанола поступил в детскую больницу имени Филатова накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. По предварительным данным, мальчик находился в тяжёлом состоянии.
Родители предположили, что он мог дотянуться до забытой на столе бутылки, где оставалось пиво. Заметив, что сыну стало плохо, они вызвали скорую.
Мальчик растёт в благополучной семье. Внимания сотрудников правоохранительных органов она до этого не привлекала.
В больницах Петербурга редко бывают дни, когда к врачам на приём не попадают дети, проглотившие какой-либо предмет. О том, что лучше прятать подальше в домах с детьми, читайте в материале «Фонтанки».