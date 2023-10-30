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    Годовалого ребёнка из Горелово увезли в больницу с отравлением. Под подозрением пиво

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    Любопытный ребёнок из Красносельского района Петербурга попал в больницу после исследования кухонного стола, где по рассеянности родителей остался алкоголь.

    Годовалый пациент с токсическим действием этанола поступил в детскую больницу имени Филатова накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. По предварительным данным, мальчик находился в тяжёлом состоянии.

    Родители предположили, что он мог дотянуться до забытой на столе бутылки, где оставалось пиво. Заметив, что сыну стало плохо, они вызвали скорую.

    Мальчик растёт в благополучной семье. Внимания сотрудников правоохранительных органов она до этого не привлекала.

    В больницах Петербурга редко бывают дни, когда к врачам на приём не попадают дети, проглотившие какой-либо предмет. О том, что лучше прятать подальше в домах с детьми, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 10

    Гость30 Окт 2023 в 14:01
    "Не верю" (с).
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