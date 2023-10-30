Команда из россиян и украинцев, которую уже однажды поздравлял Путин, победила в главном турнире по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла гранд-финал The International 12 — главный турнир года по Dota 2, став вторым в истории двукратным победителем. Главным соперником была европейская команда Gaimin Gladiators. Team Spirit заработала более 1,4 млн долларов, Gaimin Gladiators — более 370 тыс. долларов.



Team Spirit представляли трое россиян (Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов) и двое украинцев (Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук). Gaimin Gladiators — россиянин Антон dyrachyo Шкредов, а также американец, датчанин, немец и голландец.

