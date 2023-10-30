    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-в

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.22eur98.35

    Команда из россиян и украинцев, которую уже однажды поздравлял Путин, победила в главном турнире по Dota 2

    258
    обсудить

    Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла гранд-финал The International 12 — главный турнир года по Dota 2, став вторым в истории двукратным победителем. Главным соперником была европейская команда Gaimin Gladiators. Team Spirit заработала более 1,4 млн долларов, Gaimin Gladiators — более 370 тыс. долларов.

    Team Spirit представляли трое россиян (Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов) и двое украинцев (Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук). Gaimin Gladiators — россиянин Антон dyrachyo Шкредов, а также американец, датчанин, немец и голландец.

    Впервые Team Spirit победила в The International в 2021 году, получив за победу 18,2 млн долларов. Команду поздравил с победой в том числе президент РФ Владимир Путин.

    Международная киберспортивная организация (так называет себя Team Spirit) в мае 2021 года перенесла офис в Белград, приостановила расширение в России и занялась релокацией сотрудников. В августе Федерация киберспорта Украины (UESF) внесла украинских членов команды в черный список — за работу в одном коллективе с россиянами, напоминает РБК.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close