Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла гранд-финал The International 12 — главный турнир года по Dota 2, став вторым в истории двукратным победителем. Главным соперником была европейская команда Gaimin Gladiators. Team Spirit заработала более 1,4 млн долларов, Gaimin Gladiators — более 370 тыс. долларов.
Team Spirit представляли трое россиян (Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов) и двое украинцев (Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук). Gaimin Gladiators — россиянин Антон dyrachyo Шкредов, а также американец, датчанин, немец и голландец.
Впервые Team Spirit победила в The International в 2021 году, получив за победу 18,2 млн долларов. Команду поздравил с победой в том числе президент РФ Владимир Путин.
Международная киберспортивная организация (так называет себя Team Spirit) в мае 2021 года перенесла офис в Белград, приостановила расширение в России и занялась релокацией сотрудников. В августе Федерация киберспорта Украины (UESF) внесла украинских членов команды в черный список — за работу в одном коллективе с россиянами, напоминает РБК.