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Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате мира по Dota 2

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Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на турнире The International 2021 по игре Dota 2. Телеграмма главы государства опубликована 18 октября на сайте Кремля.

«Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников», — говорится в обращении Путина.

Также он пожелал киберспортсменам новых успехов и всего наилучшего.

Финальный матч The International 2021 по Dota 2 состоялся накануне, 17 октября. Российская команда одержала победу со счетом 3:2 над китайским коллективом PSG.LGD. Благодаря своему успеху Team Spirit заработала 18,2 млн долларов, или около 1,3 млрд рублей призовых.

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Комментарии (13)

260602101
Отсталые вы люди....Первый приз 1 миллиард 47 миллионов рублей....это на восемь человек.
Иван 2пырьев
И предложил ввести в нормы ГТО соревнования по этому спорту
Oleg_I
Смех да и только. Лауреата Нобелевки Дмитрия Муратова дед "забыл" публично поздравить. А пятерых дотеров - не забыл.
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