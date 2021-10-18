Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате мира по Dota 2

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на турнире The International 2021 по игре Dota 2. Телеграмма главы государства опубликована 18 октября на сайте Кремля.
«Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников», — говорится в обращении Путина.
Также он пожелал киберспортсменам новых успехов и всего наилучшего.
Финальный матч The International 2021 по Dota 2 состоялся накануне, 17 октября. Российская команда одержала победу со счетом 3:2 над китайским коллективом PSG.LGD. Благодаря своему успеху Team Spirit заработала 18,2 млн долларов, или около 1,3 млрд рублей призовых.