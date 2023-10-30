Не поддавайтесь на провокации. Омбудсмен Москалькова — о погроме в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы прокомментировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Как она написала в своем телеграм-канале 29 октября, целью погрома была «дестабилизация гражданского мира в России».



«События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека», — заявила Москалькова. Граждан Дагестана она призвала не поддаваться на провокации.

Вечером 29 октября сотни жителей республики прорвались на территорию терминала и взлетного поля аэропорта в Махачкале. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива, собравшиеся выражали поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, сам аэропорт закрыли на неделю. Ситуация там, судя по сообщениям местных телеграм-каналов, остается напряженной.

