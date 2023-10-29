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    В Крыму два человека погибли при обрушении балкона в квартире на шестом этаже

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    Балкон обрушился в городе Щелкино во время ремонта. Погибли два человека, еще одна женщина получила травмы. Подробности 29 октября сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю.

    Следственный комитет по Крыму и Севастополю

    Инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, жильцы квартиры решили уложить на балконе плитку и во время работ срезали пожарную лестницу. Выяснилось, что она в том числе служила опорой, в результате чего балкон обрушился. Погибли 55-летний мужчина и 44-летняя женщина. Еще одна женщина при падении смогла зацепиться за арматуру, но получила травмы и была госпитализирована.

    Ремонт не был согласован с необходимыми службами. По факту случившегося проводится проверка.

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