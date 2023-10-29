В Крыму два человека погибли при обрушении балкона в квартире на шестом этаже

Балкон обрушился в городе Щелкино во время ремонта. Погибли два человека, еще одна женщина получила травмы. Подробности 29 октября сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю.
Следственный комитет по Крыму и Севастополю
Инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, жильцы квартиры решили уложить на балконе плитку и во время работ срезали пожарную лестницу. Выяснилось, что она в том числе служила опорой, в результате чего балкон обрушился. Погибли
Ремонт не был согласован с необходимыми службами. По факту случившегося проводится проверка.