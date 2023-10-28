Десятки свежеиспеченных граждан России отправили в армию

«Возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство Российской Федерации. Более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ», — отчитались следователи.

Как говорится в сообщении ведомства от 28 октября, следователи СК совместно с сотрудниками военных комиссариатов Москвы изучают личные дела призывников и ищут уклонистов.

Больше 80 уроженцев Средней Азии, которые в недавнем прошлом получили гражданство России, отправились нести службу в армию, сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 24 ФЗ 138 «О гражданстве Российской Федерации» гражданство РФ прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, «совершил одно из предусмотренных преступлений», в том числе уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин высказал идею о том, что получивших российский паспорт трудовых мигрантов надо отправлять в зону СВО или лишать гражданства. После этого рейды усилились.

«Фонтанка» еще в августе писала о «новой опции» миграционных рейдов в Петербурге: теперь после них увозят не только в полицию, но и в военкомат.