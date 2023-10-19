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    Бастрыкин предлагает лишать мигрантов гражданства РФ за отказ ехать на СВО

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    40 комментариев

    Глава Следкома Александр Бастрыкин предложил поддержать ряд мер для сокращения количества этнических преступлений. И напомнил, что мигрантов можно отправить на СВО.

    Бастрыкин обсуждал этот вопрос 19 октября на военно-научной конференции Клуба военачальников России, видео с его выступлением доступно на сайте и в соцсетях СК. Глава Следкома рассказал, что средний портрет мигранта-преступника — это мужчина в возрасте от 22 до 40 лет, со школьным образованием и плохим русским языком.

    Чтобы сокращать этническую преступность, глава СК предложил поддержать инициативу МВД и добавил свою. К примеру, речь идет об обязательной дактилоскопии, создании цифрового профиля мигранта и требовании получить российскую сим-карту.

    «Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — поделился соображениями Бастрыкин.

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    БастрыкинМигранты
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    Комментарии 40

    Гость19 Окт 2023 в 21:17
    Бастрыкин уже выстарился в корень. И Смольный его не берет.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 21:16
    Дело говорит! Бастрыкин - мозг!
    +0−0
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