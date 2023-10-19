Бастрыкин предлагает лишать мигрантов гражданства РФ за отказ ехать на СВО

Глава Следкома Александр Бастрыкин предложил поддержать ряд мер для сокращения количества этнических преступлений. И напомнил, что мигрантов можно отправить на СВО.



Бастрыкин обсуждал этот вопрос 19 октября на военно-научной конференции Клуба военачальников России, видео с его выступлением доступно на сайте и в соцсетях СК. Глава Следкома рассказал, что средний портрет мигранта-преступника — это мужчина в возрасте от 22 до 40 лет, со школьным образованием и плохим русским языком.

Чтобы сокращать этническую преступность, глава СК предложил поддержать инициативу МВД и добавил свою. К примеру, речь идет об обязательной дактилоскопии, создании цифрового профиля мигранта и требовании получить российскую сим-карту.