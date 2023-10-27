«Яндекс» за девять месяцев 2023 года увеличил выручку на 54% и заработал 550 млрд рублей

«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Информация об этом 27 октября размещена на сайте IT-компании. Ее выручка за более продолжительный период из указанных выросла на 54%, скорректированная чистая прибыль — на 56%. До конца года компания планирует представить план реструктуризации и получить одобрение акционеров.
Выручка «Яндекса» в третьем квартале составила
«Яндекс» отмечает, что планирует до конца года вынести на рассмотрение акционеров предложение по реструктуризации компании. «Акционеры (и отдельно владельцы акций класса А) должны будут одобрить все предлагаемые советом директоров изменения», — говорится в пресс-релизе. Некоторые ключевые этапы подготовки к сделке завершены. Так, одобрено присоединение нескольких «дочек» к зарегистрированной в Нидерландах головной компании Yandex N.V. и получено разрешение российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на внутреннюю реструктуризацию.
Основная доля выручки за январь — сентябрь пришлась на группу сервисов «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка». Их общая выручка выросла на 66% и составила
В основном рост выручки произошел из-за сервисов электронной коммерции, в первую очередь «Яндекс Маркета». Выручка райдтеха выросла на 46%, что ниже темпов роста валовой стоимости заказов (GMV) в сегменте. Дело в том, что компания увеличила субсидии водителям на фоне трудностей, с которыми столкнулась отрасль, а общая стоимость заказов выросла вслед за числом и долей поездок по тарифам выше «Эконома». Увеличилось количество автомобилей более высокого класса, в более низком парки столкнулись с дефицитом машин и водителей.