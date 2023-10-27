«Яндекс» за девять месяцев 2023 года увеличил выручку на 54% и заработал 550 млрд рублей

«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Информация об этом 27 октября размещена на сайте IT-компании. Ее выручка за более продолжительный период из указанных выросла на 54%, скорректированная чистая прибыль — на 56%. До конца года компания планирует представить план реструктуризации и получить одобрение акционеров.



Выручка «Яндекса» в третьем квартале составила 204,77 млрд рублей, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная чистая прибыль компании уменьшилась на 33%, до 3,37 млрд рублей. За первые девять месяцев 2023 года компания получила 550,5 млрд рублей выручки (+54% год к году) и заработала 15,58 млрд скорректированной чистой прибыли (+56%).