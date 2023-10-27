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    «Яндекс» за девять месяцев 2023 года увеличил выручку на 54% и заработал 550 млрд рублей

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    «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Информация об этом 27 октября размещена на сайте IT-компании. Ее выручка за более продолжительный период из указанных выросла на 54%, скорректированная чистая прибыль — на 56%. До конца года компания планирует представить план реструктуризации и получить одобрение акционеров.

    Выручка «Яндекса» в третьем квартале составила 204,77 млрд рублей, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная чистая прибыль компании уменьшилась на 33%, до 3,37 млрд рублей. За первые девять месяцев 2023 года компания получила 550,5 млрд рублей выручки (+54% год к году) и заработала 15,58 млрд скорректированной чистой прибыли (+56%).

    «Яндекс» отмечает, что планирует до конца года вынести на рассмотрение акционеров предложение по реструктуризации компании. «Акционеры (и отдельно владельцы акций класса А) должны будут одобрить все предлагаемые советом директоров изменения», — говорится в пресс-релизе. Некоторые ключевые этапы подготовки к сделке завершены. Так, одобрено присоединение нескольких «дочек» к зарегистрированной в Нидерландах головной компании Yandex N.V. и получено разрешение российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на внутреннюю реструктуризацию.

    Основная доля выручки за январь — сентябрь пришлась на группу сервисов «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка». Их общая выручка выросла на 66% и составила 290,7 млрд рублей. Скорректированный EBITDA сегмента вырос более чем вдвое, до 21,4 млрд.

    В основном рост выручки произошел из-за сервисов электронной коммерции, в первую очередь «Яндекс Маркета». Выручка райдтеха выросла на 46%, что ниже темпов роста валовой стоимости заказов (GMV) в сегменте. Дело в том, что компания увеличила субсидии водителям на фоне трудностей, с которыми столкнулась отрасль, а общая стоимость заказов выросла вслед за числом и долей поездок по тарифам выше «Эконома». Увеличилось количество автомобилей более высокого класса, в более низком парки столкнулись с дефицитом машин и водителей.

    В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил о разделении компании на российскую и международную части. Российская должна была перейти под управление местного руководства, а международная Yandex N.V., которая зарегистрирована в Нидерландах, вышла бы из числа владельцев и была бы впоследствии переименована. На российскую часть претендовало большое количество крупных участников рынка, назывался и ВТБ, который на тот момент являлся миноритарным акционером, писала «Фонтанка». Но в итоге глава ВТБ Андрей Костин заявил, что они отказались от покупки.

    В числе желающих приобрести доли в «Яндексе» назывались такие бизнесмены как Вагит Алекперов и Владимир Потанин. Также говорилось о возможной заинтересованности в сделке председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

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