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    В МИД РФ прокомментировали увольнение востоковеда Сатановского с канала «Соловьев LIVE»

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    36 комментариев

    Увольнение сотрудника канала «Соловьев LIVE» Евгения Сатановского после оскорбительных высказываний в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Сообщение опубликовано в телеграм-канале внешнеполитического ведомства 23 октября.

    В МИД отметили, что 17 октября на ютьюб-канале израильского журналиста «Вальдман-LINE» Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания в отношении спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, а также директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

    Это послужило причиной увольнения Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE», добавили в МИДе.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Михаилу Богданову и Марии Захаровой за оскорбительные высказывания Сатановского. По его словам, сотрудник «оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел», поэтому с ним прекратили сотрудничество.

    Комментируя свое увольнение, Евгений Сатановский отметил, что Соловьев поступил «абсолютно правильно».

    Евгений Сатановский — ученый-востоковед и экономист, экс-президент Российского еврейского конгресса, эксперт в области политики и экономики Израиля и других стран Ближнего Востока. Он был частым гостем эфиров Владимира Соловьева.

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    Комментарии 36

    Гость23 Окт 2023 в 15:31
    Еду как-то в автомобиле, как раз Соловьёв говорит про какого-то корреспондента о том что не нужно было говорить топить в рекевсех украинских подростков за то что некоторые из них угрожают топить в реке российских подростков, а потом выдаёт типа ну поскольку Россия православная страна... и так далее. Но это не так, в России много религий.
    +0−0
    VVM196223 Окт 2023 в 15:02
    пошло самоуничтожение, это радует.
    +1−0
    Гость23 Окт 2023 в 14:50
    Так а сказал -то он что?
    +0−0
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