В МИД РФ прокомментировали увольнение востоковеда Сатановского с канала «Соловьев LIVE»

Увольнение сотрудника канала «Соловьев LIVE» Евгения Сатановского после оскорбительных высказываний в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Сообщение опубликовано в телеграм-канале внешнеполитического ведомства 23 октября.
В МИД отметили, что 17 октября на ютьюб-канале израильского журналиста «Вальдман-LINE» Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания в отношении спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, а также директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.
Это послужило причиной увольнения Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE», добавили в МИДе.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Михаилу Богданову и Марии Захаровой за оскорбительные высказывания Сатановского. По его словам, сотрудник «оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел», поэтому с ним прекратили сотрудничество.
Комментируя свое увольнение, Евгений Сатановский отметил, что Соловьев поступил «абсолютно правильно».