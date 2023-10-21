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    «Это было максимально мягко». Востоковед Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление Захаровой

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    32 комментария

    Телеведущий Владимир Соловьев поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Евгений Сатановский сообщил «Фонтанке» 21 октября.

    «Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.

    Евгений Сатановский напомнил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот». «Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?» — отметил он. Также востоковед сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный». «Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», — добавил Сатановский.

    «Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — подчеркнул он.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев принес извинения МИД РФ и официальному представителю ведомства Марии Захаровой за высказывания Евгения Сатановского на YouTube-канале израильского журналиста, назвав их «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме». Сатановский был уволен за свой поступок, заявил Соловьев.

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    Комментарии 32

    Гость21 Окт 2023 в 14:10
    сплетники фонтанки
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 14:09
    Рабочий Сатановский обругал работницу Захарову. Ничего особенного.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 14:07
    цыц. контору палишь
    +0−0
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