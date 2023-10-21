«Это было максимально мягко». Востоковед Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала «Соловьев LIVE» за оскорбление Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Евгений Сатановский сообщил «Фонтанке» 21 октября.



«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.



Евгений Сатановский напомнил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот». «Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?» — отметил он. Также востоковед сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный». «Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», — добавил Сатановский.

