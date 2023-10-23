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    «Порше» на Руднева сбил мальчика. На водителе — 18 штрафов

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    23 комментария

    Школьник в больнице после ДТП на севере Петербурга, в Выборгском районе. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    По предварительным данным, 22 октября в 14:38 на регулируемом перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева 27-летний водитель «Порше Каймана» сбил 5-классника, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Он был без родителей. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», у него перелом ноги.

    И водитель (официально он нигде не работает), и 11-летний мальчик живут на улице Руднева. Мужчина 18 раз привлекался к административной ответственности, из них 15 раз — за превышение скорости.

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    Комментарии 23

    MidNightWoodpecker23 Окт 2023 в 11:11
    Теперь 19 штрафов. И что?
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:00
    у меня за год штрафов за превышение скорости от 20 до 40 км/ч примерно столько же, я владелец фольксваген поло, манера езды пенсионерская, живу в местности где знаки 40, 50, 70 сменяют друг друга без какой либо логики и камеры стоят через каждые 500 метров.
    +2−0
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