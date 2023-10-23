«Порше» на Руднева сбил мальчика. На водителе — 18 штрафов

Школьник в больнице после ДТП на севере Петербурга, в Выборгском районе. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



По предварительным данным, 22 октября в 14:38 на регулируемом перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева 27-летний водитель «Порше Каймана» сбил 5-классника, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Он был без родителей. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», у него перелом ноги.



И водитель (официально он нигде не работает), и 11-летний мальчик живут на улице Руднева. Мужчина 18 раз привлекался к административной ответственности, из них 15 раз — за превышение скорости.

