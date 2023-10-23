Водитель тягача на складе в Шушарах совершил смертельное ДТП, двигаясь задним ходом

Смертельное ДТП произошло в воскресенье днём в промзоне в Шушарах (Пушкинский район Петербурга). Подробности стали известны «Фонтанке» 23 октября.
По предварительной версии, вчера в 13:40 у дома 181, корпус 4, по Московскому шоссе водитель тягача «Ивеко» с прицепом при движении задним ходом наехал на 70-летнего пешехода, жителя Ленобласти, стоявшего перед разгрузочной рампой склада. Пенсионер погиб на месте.
Водителю 23 года, работает в ИП. Он гражданин Узбекистана, состоит на миграционном учёте. К административной ответственности за последние два года не привлекался. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель задержан на основании статьи 91 УПК и помещен в ИВС.