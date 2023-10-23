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    Водитель тягача на складе в Шушарах совершил смертельное ДТП, двигаясь задним ходом

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    24 комментария
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    Смертельное ДТП произошло в воскресенье днём в промзоне в Шушарах (Пушкинский район Петербурга). Подробности стали известны «Фонтанке» 23 октября.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По предварительной версии, вчера в 13:40 у дома 181, корпус 4, по Московскому шоссе водитель тягача «Ивеко» с прицепом при движении задним ходом наехал на 70-летнего пешехода, жителя Ленобласти, стоявшего перед разгрузочной рампой склада. Пенсионер погиб на месте.

    Водителю 23 года, работает в ИП. Он гражданин Узбекистана, состоит на миграционном учёте. К административной ответственности за последние два года не привлекался. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель задержан на основании статьи 91 УПК и помещен в ИВС.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии 24

    Гость23 Окт 2023 в 10:31
    А грузчиками на складах теперь работают славяне, коренные граждане России?
    Помнится, говорили, что узбеки по квотам едут в Россию строить, подметать улицы, убирать мусор, грузить, разгружать, мыть офисные помещения.
    А выходит, что их нагнали в качестве водителей такси, большегрузов самосвалов, фур и тдп.
    Один на самосвале самокатчика переехал. Другой в рампу задним ходом пешехода вдавил. Третий велосипедисток спортсменок вместе с их тренером на машине в кучу собрал, и тдп.
    +0−1
    26408084123 Окт 2023 в 10:28
    наверняка пенсионер страдал деменцией и ничего не соображал, когда шел под фуру, отпустите узбека, его вины тут нет
    +3−0
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