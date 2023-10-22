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    Лазурный синдром: в Москве вспыхнул синий автобус

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    11 комментариев

    Петербургская картина разыгралась на Ленинском проспекте в Москве — горел новый автобус. Не лазурный, но синий. Фото появились в паблике «ДТП и ЧП Москва» 22 октября.

    Как уточнили РИА Новости в столичном главке МВД, пострадавших нет. А «Организатор перевозок» добавил, что автобус двигался по маршруту 317 без пассажиров и принадлежит частному перевозчику ООО «Таксомоторный парк № 20». Водитель прямо в пути заметил возгорание моторного отсека. Причины случившегося пока неизвестны.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге горящие и дымящие новенькие автобусы стали обычным явлением. С 2022 года в городе на Неве сгорели 12 машин. Проводили даже встречу с руководством города, вызывали белорусских специалистов. Президент Александр Лукашенко даже заявлял, что в Петербурге не умеют обращаться с автобусами из Белоруссии.

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    Комментарии 11

    IvanSt22 Окт 2023 в 14:00
    В каждой такой новости хотелось бы прочесть название производителя.
    +0−0
    27564035622 Окт 2023 в 13:41
    Да покрасьте уже автобусы в какой-нибудь другой, не столь пожароопасный цвет!
    +3−0
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