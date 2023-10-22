Лазурный синдром: в Москве вспыхнул синий автобус

Петербургская картина разыгралась на Ленинском проспекте в Москве — горел новый автобус. Не лазурный, но синий. Фото появились в паблике «ДТП и ЧП Москва» 22 октября.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МВД, пострадавших нет. А «Организатор перевозок» добавил, что автобус двигался по маршруту 317 без пассажиров и принадлежит частному перевозчику ООО «Таксомоторный парк
Как писала «Фонтанка», в Петербурге горящие и дымящие новенькие автобусы стали обычным явлением. С 2022 года в городе на Неве сгорели 12 машин. Проводили даже встречу с руководством города, вызывали белорусских специалистов. Президент Александр Лукашенко даже заявлял, что в Петербурге не умеют обращаться с автобусами из Белоруссии.