МИД РФ: в Европе в 2023 году оформили 225 тысяч российских виз. Это в семь раз меньше, чем до пандемии

Граждане европейских стран оформили 225 тысяч виз всех категорий в Россию за девять месяцев 2023 года. Это на 10 процентов меньше показателей аналогичного периода прошлого года, хотя выдача туристических виз существенно выросла. Подробности 22 октября в интервью РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.



По его словам, туристических виз в странах Европы оформили на 57 процентов больше, чем в 2022 году — 141 тысячу. Но эта цифра практически в восемь раз ниже, чем в допандемийном 2019 году. Тогда европейцы за девять месяцев получили 1,1 миллиона туристических виз в Россию. Всего в том периоде им выдали 1,65 миллиона виз, то есть в семь раз больше.

