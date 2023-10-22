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    МИД РФ: в Европе в 2023 году оформили 225 тысяч российских виз. Это в семь раз меньше, чем до пандемии

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    11 комментариев

    Граждане европейских стран оформили 225 тысяч виз всех категорий в Россию за девять месяцев 2023 года. Это на 10 процентов меньше показателей аналогичного периода прошлого года, хотя выдача туристических виз существенно выросла. Подробности 22 октября в интервью РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

    По его словам, туристических виз в странах Европы оформили на 57 процентов больше, чем в 2022 году — 141 тысячу. Но эта цифра практически в восемь раз ниже, чем в допандемийном 2019 году. Тогда европейцы за девять месяцев получили 1,1 миллиона туристических виз в Россию. Всего в том периоде им выдали 1,65 миллиона виз, то есть в семь раз больше.

    Ранее сообщалось, что более 70 тысяч электронных виз в РФ были выданы гражданам иностранных государств за август — сентябрь, почти 40 тысяч из них оформлены в первый месяц осени. Наибольшей популярностью электронная виза РФ пользуется среди граждан Китая, Индии и Турции. Стоимость составляет 52 доллара.

    При этом на визу могут подать и граждане стран Европы. Но стоить для них она будет дороже, 300 долларов, правительство ранее одобрило идею МИДа о повышении визовых сборов и отмену визовых льгот для граждан ЕС и пяти других европейских государств.

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    Комментарии 11

    Гость22 Окт 2023 в 14:08
    Это ж сколько ещё желающих хоть на время выбраться из-под скреп ..
    +1−1
    Гость22 Окт 2023 в 13:49
    Не удивляет. Мало кому хочется смотреть на это мрачное агрессивное болото.
    +1−1
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