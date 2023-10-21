Генконсульство в Анталье: россиянку прооперировали после ДТП с туристическим автобусом

В генконсульстве РФ в Анталье рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции. Их микроавтобус столкнулся с машиной, которая была припаркована на обочине.



Как сообщили в диппредставительстве 21 октября, авария в районе города Манавгат случилась накануне и уже легла в основу уголовного дела. Пятерым россиянам потребовалась медицинская помощь, но большинство в больнице не задержалось.



«Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — говорится в заявлении генконсульства.

