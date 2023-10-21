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    Генконсульство в Анталье: россиянку прооперировали после ДТП с туристическим автобусом

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    В генконсульстве РФ в Анталье рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции. Их микроавтобус столкнулся с машиной, которая была припаркована на обочине.

    Как сообщили в диппредставительстве 21 октября, авария в районе города Манавгат случилась накануне и уже легла в основу уголовного дела. Пятерым россиянам потребовалась медицинская помощь, но большинство в больнице не задержалось.

    «Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых», — говорится в заявлении генконсульства.

    Последствия ДТП показало NNC Haber. Сообщалось, что микроавтобус с туристами врезался сзади в другой туристический транспорт. Госпитализированы оба водителя. Судя по фотография издания, травмы получил в том числе подросток.

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