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    Туристические автобусы столкнулись в Турции, пострадали россияне

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    5 комментариев

    Два туристических автобуса столкнулись около Антальи в Турции 21 октября. Об этом сообщает издание NNC Haber.

    Авария произошла на трассе D-400 Манавгат — Алания. Туристический микроавтобус врезался сзади в другой туристический транспорт.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.nnchaber.com/antalya-kaza-antalya-daki-kazada-tur-araclari-carpisti-turistler-yarali" class="io-leave-page _" target="_blank">NNC Haber</a>
    Скриншот с сайта NNC Haber
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    Госпитализированы оба водителя и пять российских туристов: три женщины и двое мужчин (две женщины и оба мужчины с одинаковыми фамилиями). На фотографиях издания — как минимум один пострадавший подросток. Еще несколько пострадавших россиян вернулись в отели, хотя журналисты заметили у них кровь и наложенные врачами скорой повязки.

    «Несмотря на настойчивые требования медицинских бригад, пострадавшие туристы предпочли поехать в свои отели, а не в больницу», — отмечается в публикации.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.nnchaber.com/antalya-kaza-antalya-daki-kazada-tur-araclari-carpisti-turistler-yarali" class="io-leave-page _" target="_blank">NNC Haber</a>
    Скриншот с сайта NNC Haber

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    Комментарии 5

    Гость21 Окт 2023 в 19:07
    Мне нравится 👍👍👍👏👏👏
    +0−0
    Мillemelle21 Окт 2023 в 18:41
    потому что всём плевать на безопасность...
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 18:37
    Туристские автобусы.
    +0−1
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