Туристические автобусы столкнулись в Турции, пострадали россияне

Два туристических автобуса столкнулись около Антальи в Турции 21 октября. Об этом сообщает издание NNC Haber.
Авария произошла на трассе D-400 Манавгат — Алания. Туристический микроавтобус врезался сзади в другой туристический транспорт.
Госпитализированы оба водителя и пять российских туристов: три женщины и двое мужчин (две женщины и оба мужчины с одинаковыми фамилиями). На фотографиях издания — как минимум один пострадавший подросток. Еще несколько пострадавших россиян вернулись в отели, хотя журналисты заметили у них кровь и наложенные врачами скорой повязки.
«Несмотря на настойчивые требования медицинских бригад, пострадавшие туристы предпочли поехать в свои отели, а не в больницу», — отмечается в публикации.