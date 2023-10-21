Чиновники, всё для вас. Самая бюджетная и самая дорогая модель авто для госслужащих

Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, а самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются почти от 40 миллионов. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные автопроизводителей.



Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которые рекомендовал пересесть госслужащим. В него вошли 23 модели.



Помимо Lada Granta, в перечень вошли еще четыре модели «АвтоВАЗа»: Lada Vesta — от 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.

