Чиновники, всё для вас. Самая бюджетная и самая дорогая модель авто для госслужащих

Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, а самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются почти от 40 миллионов. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные автопроизводителей.
Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которые рекомендовал пересесть госслужащим. В него вошли 23 модели.
Помимо Lada Granta, в перечень вошли еще четыре модели «АвтоВАЗа»: Lada Vesta — от 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.
Авто от УАЗа обойдутся чиновникам от 981 тысячи рублей за модель «Хантер». Далее идут СГР за 1,18 млн рублей, «Патриот» за 1,2 млн, «Пикап» за 1,26 млн, «Профи» стоит от 1,3 млн.
Цены на «Москвичи» стартуют от 2,2 млн рублей за кроссовер «Москвич 3». Новая модель лифтбека «Москвич 6» стоит от 2,6 млн, электрокар «Москвич 3е» обойдется в 3,95 млн.
Отечественный бренд Evolute предлагает электрокар Evolute i-PRO за 3 млн рублей, электрокроссовер i-Joy за 3,5 млн, модель i-Sky стоит 4 млн.
В список также попал китайский Haval, который собирает машины на заводе под Тулой. Самая доступная модель — Haval Jolion, цены на которую стартуют от 1,9 млн рублей. F7 и F7x обойдутся в 2,4 млн, Haval Dargo — в 3 млн рублей, а H9 — в 4 млн рублей.
Самыми дорогими в списке оказались машины отечественной люксовой марки Aurus. Модель Aurus Senat стоит 39 млн рублей, Aurus Komendant — 40 млн.
«Фонтанка» спросила у читателей, какую марку из списка Минпромторга они бы предпочли для собственных поездок. Лидером стал Aurus, на втором месте Haval.