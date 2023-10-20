ХАМАС освободил двух заложниц «назло Байдену»

Представитель боевого крыла ХАМАС в секторе Газа Абу Обейда заявил об освобождении двух заложниц, передает 20 октября «Коммерсантъ». Уточняется, что это гражданки США. Решение об освобождении принято «по гуманитарным соображениям».



Как уточняет Reuters, заложницы — мать и дочь. По данным агентства, их освобождение стало возможным благодаря «посредническим усилиям» Катара.



«Мы освободили двух находившихся под стражей американок <…>, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью», — цитирует РИА Новости заявление Обейды, которое опубликовал ХАМАС.

