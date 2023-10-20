    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    ХАМАС освободил двух заложниц «назло Байдену»

    1433
    8 комментариев

    Представитель боевого крыла ХАМАС в секторе Газа Абу Обейда заявил об освобождении двух заложниц, передает 20 октября «Коммерсантъ». Уточняется, что это гражданки США. Решение об освобождении принято «по гуманитарным соображениям».

    Как уточняет Reuters, заложницы — мать и дочь. По данным агентства, их освобождение стало возможным благодаря «посредническим усилиям» Катара.

    «Мы освободили двух находившихся под стражей американок <…>, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью», — цитирует РИА Новости заявление Обейды, которое опубликовал ХАМАС.

    По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться от 150 до 250 захваченных в Израиле пленных.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ХАМАСЗаложницы
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость20 Окт 2023 в 20:41
    При этом, согласно международному расследованию, официальный сайт ХАМАС имеет российский хостинг и обслуживается российской компанией. Видимо, тоже назло Байдену.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 20:39
    Чтоб показать что Хамас не террористы а добрые люди, они отрезали заложникам всего одно ухо а не два ..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close