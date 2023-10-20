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    Петербургское метро ответило Маску, которому понравилась станция «Автово»

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    31 комментарий

    В петербургском метро отреагировали на то, что Илон Маск высоко оценил архитектуру станции «Автово». Там рады его оценке.

    «Мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» наши станции носят вполне заслуженно», — рассказали в пресс-службе.

    Пост про «Автово» ранее появился в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — гласит подпись к видео, на котором показаны знаменитые стеклянные колонны. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Илона Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным.

    Вслед за американским миллиардером сотни людей в комментариях выражали восхищение, но были и те, кого архитектура петербургской подземки не впечатлила.

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    Комментарии 31

    Красногвардейский сосед20 Окт 2023 в 20:38
    Вежливые. Могли написать "Наше метро красивое - а ты нет"
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 20:35
    Ну куда же без его оценки! Мы итак знаем, что метро в России - это шедевры архитектуры и искусства. К оценкам Маска надо бы относиться осторожно! Конечно, он очень умён и талантлив в Своей области. Но это не значит, что ЛЮБЫЕ его оценки (чего бы то ни было) достойны радостного умиления. В данном случае - он объективно прав! НЕ надо забывать, что он яркий представитель "дядей сэмов")). Вполне м.быть, что думает одно, говорит другое, подразумевает третье.. Возвели его у нас в ранг "идола"! Маск поставил многозначительный "!"; скоро будут сообщать, что Маск многозначительно - промолчал, дернул глазом, пошевелил ухом, моргнул, "пукнул" и т.п. Любое, что он скажет, - ТО разве всегда будет истина?? Сейчас восхищается тем, что Достойно восхищения. А потом, вдруг(?!), восхитится тем, что в России ментально неприемлемо. И все ему поверят(?) и по старой памяти будут рукоплескать ему?! (мол, ну как же, Сам Илон это говорит..).
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