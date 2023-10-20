Петербургское метро ответило Маску, которому понравилась станция «Автово»

В петербургском метро отреагировали на то, что Илон Маск высоко оценил архитектуру станции «Автово». Там рады его оценке.



«Мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» наши станции носят вполне заслуженно», — рассказали в пресс-службе.



Пост про «Автово» ранее появился в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — гласит подпись к видео, на котором показаны знаменитые стеклянные колонны. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Илона Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным.

