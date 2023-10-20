В Петербурге начальник из ЖКС узнал, во что обойдется его молчание

Начальник участка ЖКС-2 Красносельского района Владимир Господаров получил 150 тысяч рублей штрафа за мошенничество — осенью прошлого года он попросил владельца кафе платить ему по 20 тысяч в месяц за молчание о том, что заведение было открыто в обход законов. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Красносельский районный суд огласил приговор Господарову, который обвинялся в п. «в» части пятой статьи 290-й УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Господаров фактические обстоятельства признал, но не согласился с квалификацией. В итоге суд переквалифицировал действия начальника из ЖКС на часть вторую статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».