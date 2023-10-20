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    В Петербурге начальник из ЖКС узнал, во что обойдется его молчание

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    Начальник участка ЖКС-2 Красносельского района Владимир Господаров получил 150 тысяч рублей штрафа за мошенничество — осенью прошлого года он попросил владельца кафе платить ему по 20 тысяч в месяц за молчание о том, что заведение было открыто в обход законов. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Красносельский районный суд огласил приговор Господарову, который обвинялся в п. «в» части пятой статьи 290-й УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Господаров фактические обстоятельства признал, но не согласился с квалификацией. В итоге суд переквалифицировал действия начальника из ЖКС на часть вторую статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

    Сотруднику жилкомсервиса был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, однако зачтенное время на запрет определенных действий позволило снизить штраф до 150 тысяч рублей.

    «Фонтанка» писала ранее, что Господаров, зная, что кафе в жилом доме на Нагорной, 45, появилось в обход законов, потребовал у владельца заведения 20 тысяч рублей ежемесячно за молчание. С октября по декабрь 2022 года мужчина успел заплатить 60 тысяч рублей, а в январе 2023 года рассказал о поборах полиции.

    Господаров был задержан при получении 180 тысяч рублей от владельца кафе. Передача денег происходила под контролем полиции, настоящими были лишь 10 тысяч.

    В домашнем аресте суд тогда отказал, обвиняемого отпустили и даже разрешили вернуться к работе, но запретили пользоваться почтой, интернетом, телефоном. Также он должен был находиться дома с 11 часов вечера до 6 утра.

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    ЖКСВзяткаКоррупционные преступления
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    Комментарии 8

    27564035620 Окт 2023 в 14:06
    20 тысяч в месяц - это "особо крупный размер"? Как же низко упал уровень жизни!
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:05
    Мотивировка решения суда: "По ночам с 23-х до 6-ти утра лучше из дома не выходить. Не ровен час какие-нибудь уличные преступники в темноте могут подсунуть всего каких 10 тысяч,- вместо договорных 150 тысяч.
    +0−0
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