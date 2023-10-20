В Петербурге начальник из ЖКС узнал, во что обойдется его молчание

Начальник участка ЖКС-2 Красносельского района Владимир Господаров получил 150 тысяч рублей штрафа за мошенничество — осенью прошлого года он попросил владельца кафе платить ему по 20 тысяч в месяц за молчание о том, что заведение было открыто в обход законов. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Красносельский районный суд огласил приговор Господарову, который обвинялся в п. «в» части пятой статьи 290-й УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Господаров фактические обстоятельства признал, но не согласился с квалификацией. В итоге суд переквалифицировал действия начальника из ЖКС на часть вторую статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Сотруднику жилкомсервиса был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, однако зачтенное время на запрет определенных действий позволило снизить штраф до 150 тысяч рублей.
«Фонтанка» писала ранее, что Господаров, зная, что кафе в жилом доме на Нагорной, 45, появилось в обход законов, потребовал у владельца заведения 20 тысяч рублей ежемесячно за молчание. С октября по декабрь 2022 года мужчина успел заплатить 60 тысяч рублей, а в январе 2023 года рассказал о поборах полиции.
Господаров был задержан при получении 180 тысяч рублей от владельца кафе. Передача денег происходила под контролем полиции, настоящими были лишь 10 тысяч.
В домашнем аресте суд тогда отказал, обвиняемого отпустили и даже разрешили вернуться к работе, но запретили пользоваться почтой, интернетом, телефоном. Также он должен был находиться дома с 11 часов вечера до 6 утра.