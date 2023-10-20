Догнал даму, стоявшую на поворот. Подробности и фото смертельного ДТП с машиной «Леноблпожспаса» под Вырой

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Его подробности сообщила 20 октября полиция Петербурга. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что удар был лобовым, а повреждения очень серьёзные.
Машина «Леноблпожспаса», как уже писала «Фонтанка», попала в ДТП около Выры. Точное время и место аварии — 19 октября, около 19:45, 73-й километр автодороги Санкт-Петербург — Псков. Участников ДТП было три. По предварительной версии, 55-летний водитель «Газели» врезался в попутный «Хёндэ» под управлением 50-летней женщины, совершавшей левый поворот. Обе машины откинуло в припаркованную «Сканию» с полуприцепом.
55-летний водитель «Газели» скончался на месте, а женщина-водитель «Хёндэ» в состоянии средней степени тяжести попала в больницу.
«Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечают в главке.
Это третье серьёзное ДТП со спасателями за последние дни. 11 октября в Петербурге на Софийской улице в результате столкновения машины поисково-спасательной службы и легкового автомобиля пострадали водитель и спасатель. Микроавтобус ПСС ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и световой сигнализацией. В тот же вечер машина спасателей на Дунайском проспекте сбила пешехода насмерть.