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    Догнал даму, стоявшую на поворот. Подробности и фото смертельного ДТП с машиной «Леноблпожспаса» под Вырой

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    5 комментариев

    Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Его подробности сообщила 20 октября полиция Петербурга. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что удар был лобовым, а повреждения очень серьёзные.

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    Машина «Леноблпожспаса», как уже писала «Фонтанка», попала в ДТП около Выры. Точное время и место аварии — 19 октября, около 19:45, 73-й километр автодороги Санкт-Петербург — Псков. Участников ДТП было три. По предварительной версии, 55-летний водитель «Газели» врезался в попутный «Хёндэ» под управлением 50-летней женщины, совершавшей левый поворот. Обе машины откинуло в припаркованную «Сканию» с полуприцепом.

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    55-летний водитель «Газели» скончался на месте, а женщина-водитель «Хёндэ» в состоянии средней степени тяжести попала в больницу.

    «Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечают в главке.

    Это третье серьёзное ДТП со спасателями за последние дни. 11 октября в Петербурге на Софийской улице в результате столкновения машины поисково-спасательной службы и легкового автомобиля пострадали водитель и спасатель. Микроавтобус ПСС ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и световой сигнализацией. В тот же вечер машина спасателей на Дунайском проспекте сбила пешехода насмерть.

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии 5

    Гость20 Окт 2023 в 12:52
    Догнал даму и вьехал прямо ей взад, хороший,надо сказать,был зад.....
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:16
    В глазки долбиться не надо и дистанцию держать.
    +0−0
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