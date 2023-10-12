Машина спасателей на Дунайском сбила пешехода насмерть

В вечернем ДТП во Фрунзенском районе Петербурга погиб пожилой мужчина. Подробности этой аварии стали известны «Фонтанке» 12 октября.
ДТП, как уже сообщалось, произошло 11 октября около в 21:53 у дома 55 по Дунайскому проспекту, у пересечения с Малой Карпатской улицей. По предварительным данным, мужчина лет 65–70 пересекал дорогу по пешеходному перехожу на запрещающий сигнал светофора — это же подтверждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пешехода сбила пожарная автовышка «Ивеко», принадлежащая «СПб ГКУ ПСО Фрунзенского района», он погиб на месте. «Его автолестница сбила, а пожарки выезжали в этот момент с перекрестка и встали там», — отмечает в комментариях подписчик Дима. «Я своими глазами видел, что пешеход на красный переходил дорогу, пожарники ехали на зелёный, как минимум 80 км/час», — пишет Римас.
За рулём автовышки находился 53-летний петербуржец, проживающий неподалёку. Он довольно аккуратный водитель, в этом году за ним числятся только два штрафа за нарушения ПДД — за превышение скорости.
Это было второе ДТП со спасателями за день. Утром 11 октября на Софийской улице (в том же Фрунзенском районе) в результате столкновения машины поисково-спасательной службы и легкового автомобиля пострадали водитель и спасатель. Микроавтобус ПСС ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и световой сигнализацией.