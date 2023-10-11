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    В аварии с машиной поисково-спасательной службы на Софийской пострадали водитель и спасатель

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    Стали известны подробности утренней аварии с автомобилем ПСС во Фрунзенском районе Петербурга. Травмы получили двое участников: водитель и пассажир.

    ДТП произошло в 11 часов утра 11 октября возле дома 77 по Софийской улице. Микроавтобус Ford поисково-спасательной службы Петербурга следовал по Софийской со стороны Дунайского проспекта в направлении улицы Димитрова с включенными проблесковыми маяками и световой сигнализацией и столкнулся с легковым Ford, который ехал по Димитрова со стороны Бухарестской улицы и поворачивал налево в сторону КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Спасатели ехали на вызов.

    В результате аварии водитель легковой машины получил трещину костей таза, а пассажир микроавтобуса — вывих ключицы. Обоих увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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