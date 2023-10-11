Машина поисково-спасательной службы попала в аварию на Софийской. Движение встало

Серьезное ДТП с участием ведомственного автомобиля произошло на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга утром 11 октября. Авария собирает плотные пробки со всех сторон.
На пересечении Софийской улицы, улицы Димитрова и проспекта Александровской Фермы столкнулись микроавтобус поисково-спасательной службы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и легковой автомобиль Ford, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Обе машины сильно повреждены, у ведомственного автомобиля отвалилось левое переднее колесо.
Как сообщили в пресс-службе комитета по законности и правопорядку в Петербурге, машина поисково-спасательной службы следовала на выезд в помощь скорой. Обоих водителей осматривают медики. Обстоятельства аварии уточняются. На вызов поехал другой наряд ПСС.
Из-за аварии движение на перекрестке сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на Софийской в сторону КАД скопился 1,5-километровый затор от проспекта Славы, а в сторону центра — 2-километровый от КАД. На Димитрова — пробка в 1,3 километра со стороны улицы Седова.