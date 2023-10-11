    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.93eur105.69

    Машина поисково-спасательной службы попала в аварию на Софийской. Движение встало

    3705
    9 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезное ДТП с участием ведомственного автомобиля произошло на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга утром 11 октября. Авария собирает плотные пробки со всех сторон.

    На пересечении Софийской улицы, улицы Димитрова и проспекта Александровской Фермы столкнулись микроавтобус поисково-спасательной службы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и легковой автомобиль Ford, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Обе машины сильно повреждены, у ведомственного автомобиля отвалилось левое переднее колесо.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в пресс-службе комитета по законности и правопорядку в Петербурге, машина поисково-спасательной службы следовала на выезд в помощь скорой. Обоих водителей осматривают медики. Обстоятельства аварии уточняются. На вызов поехал другой наряд ПСС.

    Из-за аварии движение на перекрестке сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на Софийской в сторону КАД скопился 1,5-километровый затор от проспекта Славы, а в сторону центра — 2-километровый от КАД. На Димитрова — пробка в 1,3 километра со стороны улицы Седова.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close