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    Петербурженку похоронили в одной могиле с бывшим мужем, с которым она развелась 50 лет назад

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    16 комментариев

    В Петербурге женщину похоронили в одной могиле с бывшим мужем. Дочь умершей Галина оказалась против, так как супруги развелись больше 50 лет назад. Нестандартный иск рассмотрел Невский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 20 октября.

    Иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда Галина направила к своей сестре Елене и ее сожителю Исраилу. Именно они занимались похоронами матери истца Юлии.

    Брак между Юлией и Николаем расторгли еще в 1969 году. Николай скончался в 1982-ом, а Юлия умерла спустя почти 40 лет — в 2021 году. Из-за того, что Галина в то время лежала в больнице, похоронами занималась ее сестра Елена вместе с сожителем Исраилом. После выписки женщина узнала, что мать похоронили в одной могиле с бывшим супругом. Однако, согласно воле усопшей, ее должны были захоронить рядом с сыном. При этом сейчас могила, в которой захоронена мать, разрушена. Галина обратилась в суд.

    Суд установил, что фактически похоронами занимался Исраил, который не является родственником или законным представителем умершей. Это определили как нарушение личных неимущественных прав истца.

    Ответчики на судебное заседание не явились. После разбирательств суд взыскал с Исраила в счет компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

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    Комментарии 16

    Zet20 Окт 2023 в 12:20
    да, Исраил, попал ты на 100 тыс... зря в чужие похороны вписался...
    +1−0
    VVvolkov20 Окт 2023 в 12:19
    даже после смерти мужика достала ))
    +1−0
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