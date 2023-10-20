Петербурженку похоронили в одной могиле с бывшим мужем, с которым она развелась 50 лет назад

В Петербурге женщину похоронили в одной могиле с бывшим мужем. Дочь умершей Галина оказалась против, так как супруги развелись больше 50 лет назад. Нестандартный иск рассмотрел Невский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 20 октября.



Иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда Галина направила к своей сестре Елене и ее сожителю Исраилу. Именно они занимались похоронами матери истца Юлии.



Брак между Юлией и Николаем расторгли еще в 1969 году. Николай скончался в 1982-ом, а Юлия умерла спустя почти 40 лет — в 2021 году. Из-за того, что Галина в то время лежала в больнице, похоронами занималась ее сестра Елена вместе с сожителем Исраилом. После выписки женщина узнала, что мать похоронили в одной могиле с бывшим супругом. Однако, согласно воле усопшей, ее должны были захоронить рядом с сыном. При этом сейчас могила, в которой захоронена мать, разрушена. Галина обратилась в суд.

