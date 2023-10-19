«Ни черта не поняла, но ничего, постою». «Фонтанка» узнала за чем третий день выстраивается огромная очередь на Каменноостровском проспекте

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Имя Кафка вам о чем-нибудь говорит? Если подумали о писателе, а не о двухмерной красотке в плаще, этот текст для вас. Будете знать, чем увлекаются ваши дети, знакомые и коллеги. Третий день на Каменноостровском проспекте выстраиваются очереди из фанатов популярной компьютерной игры Honkai: Star Rail, желающих получить лимитированный мерч, который за покупку комбо-набора раздает пиццерия. «Фонтанка» постояла вместе с ними и прониклась.



Лилиана учится в университете имени Герцена. Последние четыре-пять часов своей жизни она провела в очереди в пиццерию, чтобы вместе с пиццей получить сувениры с персонажами компьютерной игры Honkai: Star Rail, или «Звездный экспресс». Это фэнтезийная ролевая игра, в которой можно управлять одним из четырех персонажей, входящих в экипаж «Звездного экспресса» — поезда, который передвигается в космосе, и выполнять разные миссии по сюжету. Смысл акции такой: покупаешь пиццу в красивой коробке и напиток за 900 рублей, а к ним идут подарки: значок на одежду, билет, соответственно, на этот самый звездный поезд, на нем есть промокод, который позволяет получить внутри игры определенные предметы, и самая вожделенная игроками вещь — акриловый стенд с главными героями, уплетающими пиццу. А на билете есть промокод. Введя его в игре, пользователь может получить внутриигровые предметы: аватар, обои для смартфона, расходуемую в игре еду и рецепт блюда.



Акция стартовала 17 октября в Петербурге и Москве. В каждом из этих городов на выдачу тематических товаров пока работает только одна пиццерия из всей сети, поэтому к ним сразу выстроились громадные очереди. Как говорят петербуржцы, в столице ситуация даже хуже, потому что народу больше. Но и в Петербурге желающих хватает. Поэтому на третий день, 19 октября, организаторы решили выдавать не более 500 стендов в день и ввели на них талоны. С цифрой 1 как раз попался пришедшей задолго до открытия заведения Лилиане. Она объяснила «Фонтанке», почему ради этого стоило рано встать.



«Это китайская видеоигра. Я просто сама обучаюсь на факультете китайской филологии и очень люблю Китай. Кто-то, возможно, слышал, есть такая игра Genshin Impact, и вот Honkai Star Rail — игра от тех же разработчиков. Она сделана в таком анимешном стиле. В общем, чем-то людей это завлекает и меня тоже завлекло, — говорит девушка. — Просто очень приятно чувствовать себя частью чего-то такого большого. Вся эта толпа — они все играют. Это большое сообщество. И, конечно, хочется получить какие-то ценные вещи, которые связаны с тем, что тебе нравится».



Игры разработала китайская компания HoYoverse. Ее продукты объединяют вокруг себя действительно огромное комьюнити. Основная его часть приходится на Китай, Японию и США. Если брать только Honkai: Star Rail, за первые сутки после релиза 26 апреля ее загрузили более 20 миллионов раз. По данным ресурса Activeplayer, в нее ежедневно заходят более 1,5 миллиона игроков и более 130 тысяч одномоментно, но это приблизительная информация. По альтернативным данным площадки Playerauctions, которая использует алгоритм, основанный на Google Trends, ежедневно в Honkai: Star Rail играют более 25 миллионов человек.



«Все, естественно, стоят здесь не ради пиццы. Само собой, все стоят ради мерча. Что входит в этот мерч: значок, два билетика, акриловые фигурки вместе со стендом и, в принципе, на этом всё. То бишь люди буквально стоят за фигней за 50 рублей», — с иронией отмечает Яков. Свой набор он получил еще два дня назад, но сегодня пришел за компанию.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В первый день ажиотаж был просто нереальный. Очередь была буквально в два квартала. Я, к примеру, пришел в 12:00, а уехал в 23:30, — вспоминает он и шутит: — Единственное, что здесь можно получить, это очень хорошее обморожение конечностей».

«У меня игра вызывает очень хорошие эмоции, поэтому я буду смотреть на это, понимать, какую километровую очередь я отстояла ради этого мерча и радоваться, что больше я такого не повторю», — говорит Полина. Она пришла в костюме одного из персонажей игры — девушки с фиолетовыми волосами по имени Кафка. Она, судя по описанию, неоднозначный герой и, если верить «Википедии», любит коллекционировать плащи.

— Кафка — охотница за Стелларонами.

— А что такое Стелларон?

— Как вам объяснить-то…Это такая штука в том игровом мире, которая делает разные плохие штуки, — смеется Полина. — Отрицательная энергия.



— Кафка — это ваш любимый персонаж?

— Нет. Мой любимый персонаж — Сервал Ландау. Она — женщина-механик, рокер, из Белобога (город в игровой вселенной. — Прим. ред.).

— А чем она вам нравится?

— Она такая стронг-женщина. И у нее гитара классная. А еще мой любимый персонаж — Серебряный Волк. Я ее [косплей] тоже буду делать. Мне костюм только сегодня пришел. Парика пока нет, но работаем над этим.

Если вы думаете, что за сувенирами с аниме-героями приходит только молодежь, ошибаетесь, хотя ее тут действительно большинство. В хвосте очереди корреспондент «Фонтанки» заметил пожилую петербурженку. Ее попросила прийти за игровым мерчем внучка-старшеклассница, которая живет в Твери.

«Она вообще неразговорчивая, но то, что она увлекается [этим], играет, что ей нужен этот значок — это я поняла. Это единственное, что я поняла, — смеется пенсионерка. — [Она объяснила, что хочет] Значок, билетик и стенд. Вот девушка [из очереди] очень хорошо, конкретно, досконально объяснила мне, что есть что. Я поняла, что я за этой [чепухой] стоять точно не буду. И в пять утра я не приду, чтобы занять очередь. Хотя раньше мы тоже стояли по трое суток за билетами в театр. К нам даже однажды Андрей Миронов сел в машину, потому что на улице было очень холодно. Ни черта я не поняла, но ничего, постою. Так как я пенсионерка и делать мне нечего, постою».



В другом конце очереди, уже на финишной прямой, стоит угрюмый мужчина. Смотрит в пол и молчит.

— Отец мой, — объясняет девушка рядом с ним.

— Он с вами за компанию пришел?

— Он тут в рабстве.

— В гробу я видал такую компанию, — не выдерживает мужчина.

Но далеко не все, так сказать, зрелые люди пришли сюда с таким настроением. Двое мужчин, представившихся аналитиками, в бодром расположении духа целенаправленно стояли за едой и сувенирами.

— Интересно, здесь есть кто-нибудь, кто играл в «Рагнарок» (Ragnarök Online — игра в жанре MMORPG, выпущенная в начале нулевых. — Прим. ред.)?

— Да никто! Ты что, это старперская тема! Изометрия, псевдо-3D …

— А поринг — это что такое? — вмешалась «Фонтанка» в их диалог.

— Это маленькое круглое желе [из игры], которое пытается тебя убить.

В очереди знакомились и общались. Тем, кто праздно интересовался, за чем стоят, в шутку отвечали двумя самыми популярными способами: в туалет и «здесь бесплатно кормят бездомных». Помимо возможности оказаться среди единомышленников есть в этом мероприятии и прагматический смысл.



«Как только это всё кончится, цена на эти вещи поднимется достаточно сильно. Если сейчас это всё можно купить за достаточно дешево — 900 рублей, то потом это будет стоить не меньше тысяч пяти», — объяснил «Фонтанке» Яков.



На популярном сайте с объявлениями уже разместили десятки предложений о продаже лимитированного мерча по игре. Новые появляются раз в 20–30 минут. Цены варьируются очень сильно — это уже прямо биржа какая-то. А расценки примерно такие: один билет продают в районе 1000 рублей, один стенд — за две с лишним тысячи, весь набор целиком — от 3500 рублей и выше. Чем дальше от столиц, тем дороже. Например, в Ярославле за комплект из билета, значка, стенда и пустой коробки из-под пиццы просят 10 000 рублей. В Нижнем Новгороде — 50 000 , но выглядит несерьезно — даже стенда не положили. Особо ушлые предприниматели умудряются выставлять на продажу исключительно пустые коробки — по 1100 рублей за штуку.

Фото: скриншот сервиса бесплатных объявлений Фото: скриншот сервиса бесплатных объявлений Фото: скриншот сервиса бесплатных объявлений Фото: скриншот сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться



