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    Минюст хочет, чтобы женщинам в колониях выдали шапки, юбки и легинсы

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    18 комментариев

    Министерство юстиции предлагает расширить перечень одежды, которую выдают заключенным в колониях. Перечень дополнили юбками, пижамами и легинсами.

    Проект приказа опубликован 19 октября на портале правовых актов. Судя по приложению, женщинам предлагают выдавать одну зимнюю шапку на три года, костюм из жакета и юбки, шорты, пижаму, колготки или легинсы и домашний халат — на два года. Почти все зеленое, только пижама может быть серой. В ОНК особое внимание уделяют шапке — до сих пор женщинам давали только платки и они часто на это жаловались.

    «Определенно можно сказать, что это небольшой, но важный шаг на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортней как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья», — цитирует ТАСС члена ОНК Москвы Алексея Мельникова.

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    Минюст РФЮбки в колонии
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    Комментарии 18

    Гость19 Окт 2023 в 21:15
    передайте пожалуйста товарище из антенн бюро что он переслал денег хотя бы рэ 200 хотя ба на 1 поход в душ или баню можно даже без стоимости матсттурбейштнцт
    +0−0
    prosto korsak19 Окт 2023 в 21:07
    «Телефонограмма.
    Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (б) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».
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