Минюст хочет, чтобы женщинам в колониях выдали шапки, юбки и легинсы

Министерство юстиции предлагает расширить перечень одежды, которую выдают заключенным в колониях. Перечень дополнили юбками, пижамами и легинсами.
Проект приказа опубликован 19 октября на портале правовых актов. Судя по приложению, женщинам предлагают выдавать одну зимнюю шапку на три года, костюм из жакета и юбки, шорты, пижаму, колготки или легинсы и домашний халат — на два года. Почти все зеленое, только пижама может быть серой. В ОНК особое внимание уделяют шапке — до сих пор женщинам давали только платки и они часто на это жаловались.
«Определенно можно сказать, что это небольшой, но важный шаг на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортней как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья», — цитирует ТАСС члена ОНК Москвы Алексея Мельникова.